10 jogos de RPG para PC que todo fã do gênero deve jogar em 2026

Para os apaixonados por narrativas épicas e evolução de personagens, o ano de 2026 reserva experiências inesquecíveis. Títulos como Baldur’s Gate 3, Elden Ring e o recém-lançado Kingdom Come: Deliverance 2 continuam a ser os pilares do gênero, oferecendo centenas de horas de conteúdo em mundos ricos e vivos. Seja na Steam ou na Epic Games Store, esses jogos de RPG para PC permitem que o jogador defina seu próprio destino através de escolhas morais e táticas de combate variadas.

Pensando em quem não quer perder os melhores lançamentos e clássicos modernos, preparamos uma seleção exclusiva com 10 obras-primas que elevam o patamar do gênero em 2026. Confira os detalhes e prepare seu setup para grandes jornadas.

O que torna um RPG obrigatório em 2026?

A nova geração de jogos de RPG para PC foca em realismo, liberdade de ação e consequências reais para cada decisão tomada pelo jogador.

Narrativa Ramificada: Suas escolhas podem salvar reinos inteiros ou levá-los à ruína total.

Sistemas de Progressão: Árvores de habilidades complexas que permitem criar builds únicas para cada estilo de jogo.

Mundos Vivos: Exploração de mapas colossais repletos de segredos, missões secundárias e personagens memoráveis.

Lista: Melhores Jogos de RPG para PC em 2026

Confira os títulos que estão definindo o ano e que você precisa ter na sua biblioteca:

Jogo Estilo de RPG Destaque Principal Plataforma Baldur’s Gate 3 Turn-Based / CRPG Liberdade de escolha absoluta Steam / Epic Elden Ring Action RPG / Soulslike Mundo aberto e combate épico Steam Kingdom Come 2 RPG Realista Imersão histórica medieval Steam / Epic Cyberpunk 2077 Sci-Fi / Action RPG Narrativa e ambientação neon Steam / Epic The Witcher 4 (Project) Fantasia Épica Exploração e caça a monstros GOG / Steam Starfield: Shattered Space Espacial / Sandbox Exploração galáctica profunda Steam Final Fantasy VII Rebirth JRPG / Action Qualidade visual e emocional Epic Games Dragon Age: The Veilguard Fantasia / Party-based Relacionamento entre personagens Steam Persona 6 JRPG / Social Sim Estilo artístico e trilha sonora Steam Hades II Roguelike RPG Combate viciante e mitologia Steam / Epic

Explorar esses jogos de RPG para PC é mergulhar em mundos onde cada detalhe foi planejado para desafiar sua inteligência e reflexos. Seja você um fã de combates táticos em turnos ou de ação frenética em tempo real, a safra de 2026 garante que sua próxima grande aventura esteja a apenas um clique de distância.

10 jogos de RPG para PC que todo fã do gênero deve jogar em 2026

1. Kingdom Come: Deliverance

Desenvolvido pela Warhorse Studios, Kingdom Come: Deliverance conta a história do jovem Henry de Skalitz, que vê seus pais serem mortos na sua frente por invasores estrangeiros. Ao conseguir fugir com vida do massacre, ele se vê movido por um grande desejo de vingança. Para ir atrás do seu objetivo, Henry começa a treinar para ser um cavaleiro e matar o homem que tirou tudo dele. Um ponto de destaque aqui, é que as escolhas tomadas nos diálogos, moldam a forma como o mundo enxerga Henry.

O jogo conta com uma bela recriação da era medieval, com vilas pequenas e cidades protegidas por castelos e lordes poderosos. O jogo conta com muitas atividades e missões secundárias, que enriquecem a experiência. O combate pode ser difícil no começo, mas ao treinar constantemente e upar as habilidades do personagem, ele se torna mais simples. O game está disponível por R$ 149 no PC.

Requisitos mínimos e recomendados de Kingdom Come: Deliverance Mínimo Recomendado Sistema Operacional 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 8 (8.1) or Windows 10 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 8 (8.1) or Windows 10 Processador Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz, AMD CPU Phenom II X4 940 Intel CPU Core i7 3770 3,4 GHz, AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz Memória 8 GB de RAM 16 GB de RAM Placa de vídeo Nvidia GPU GeForce GTX 660, AMD GPU Radeon HD 7870 Nvidia GPU GeForce GTX 1060, AMD GPU Radeon RX 580 Armazenamento 70 GB de espaço disponível 90 GB de espaço disponível

Viva uma aventura incrível pela Boêmia do século XV em Kingdom Come: Deliverance — Foto: Reprodução/Steam

2. Kingdom Come: Deliverance 2

Sequência direta do primeiro jogo, aqui os jogadores dão continuidade à jornada de Henry, enquanto ele precisa lidar com os eventos que assolam o mundo e enfrentar todos os inimigos que aparecem em sua frente e tentam impedir sua vingança. O jogo aprofunda ainda mais o enredo do protagonista, e cada escolha tomada ao longo da narrativa influencia o destino de Henry e outros personagens.

Os gráficos e diversos pontos da jogabilidade foram aprimorados pela Warhorse Studios. Isso, aliado às cidades mais vivas e combate mais intuitivo, aumentou o nível de imersão do jogo. E as mecânicas de fome e sono seguem influenciando a gameplay como no primeiro game. Kingdom Come: Deliverance 2 pode ser comprado por R$ 299 no PC.

Requisitos mínimos e recomendados de Kingdom Come: Deliverance 2 Mínimo Recomendado Sistema Operacional Windows 10 64-bit ou mais novo Windows 10 64-bit ou mais novo Processador Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-13700K, AMD Ryzen 7 7800X3D Memória 16 GB de RAM 32 GB de RAM Placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), AMD Radeon RX 580 NVIDIA GeForce RTX 4070, AMD Radeon RX 7800 XT Armazenamento 100 GB de espaço disponível 100 GB de espaço disponível

Viva uma experiência medieval realista em Kingdom Come: Deliverance 2 — Foto: Reprodução/Steam

3. Clair Obscur: Expedition 33

Em Clair Obscur: Expedition 33, desenvolvido pela Sandfall Interactive, o jogador acompanha a jornada da Expedição 33 em sua missão para derrotar a Artífice, que todos os anos pinta números em seu monólito e as pessoas com aquela idade morrem. Liderados por Gustave, os expedicionários partem para o continente para salvar o seu povo da extinção, mas as coisas não saem como esperado e inimigos poderosos e momentos traumáticos marcam a missão.

O combate do jogo é por turnos, mas é possível realizar contra-ataques e aparadas, exigindo atenção constante dos jogadores aos movimentos inimigos. Um dos grandes diferenciais do título é sua trilha sonora, com canções que embalam a gameplay e trazem uma enorme carga emocional junto aos momentos marcantes. Além disso, os visuais são impressionantes e tornam a experiência algo único. Expedition 33 sai por R$ 199 no PC.

Requisitos mínimos e recomendados de Clair Obscur: Expedition 33 Mínimo Recomendado Sistema Operacional Windows 10 Windows 11 Processador Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 1600X Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X Memória 8 GB de RAM 16 GB de RAM Placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB / Intel Arc A380 6 GB NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB / AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB Armazenamento 55 GB de espaço disponível 55 GB de espaço disponível

Embarque na incrível jornada da Expedição 33 em Clair Obscur Expedition 33 — Foto: Reprodução/Kepler Interactive

4. Cyberpunk 2077

O jogo da CD Projekt leva o jogador para Night City e dá a ele a missão de controlar V, um personagem que deseja se tornar uma lenda da cidade. Mas seus planos saem do controle quando ele se envolve em um assalto arriscado que dá errado, obrigando-o a dividir sua cabeça com Johnny Silverhand, uma figura do passado da cidade. Os visuais são vibrantes e a atmosfera cyberpunk da cidade ajuda na criação de um alto nível de imersão. Com personagens secundários marcantes, muito conteúdo e uma história bem construída, o jogo é imperdível para os fãs de RPG. Ele pode ser comprado por R$ 199,90 no PC.

Requisitos mínimos e recomendados de Cyberpunk 2077 Mínimo Recomendado Sistema Operacional 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Processador Core i7-6700 or Ryzen 5 1600 Core i7-12700 or Ryzen 7 7800X3D Memória 12 GB de RAM 16 GB de RAM Placa de vídeo GeForce GTX 1060 6GB or Radeon RX 580 8GB or Arc A380 GeForce RTX 2060 SUPER or Radeon RX 5700 XT or Arc A770 Armazenamento 70 GB de espaço disponível 70 GB de espaço disponível

Faça de tudo para se tornar uma lenda de Night City em Cyberpunk 2077 — Foto: Reprodução/Steam

5. Divinity: Original Sin 2

Desenvolvido pela Larian Studios, Divinity: Original Sin 2 se passa em um mundo após a morte do Divino, evento que permitiu que as criaturas do Vazio espalhassem o caos pelo lugar. Com esse cenário, o jogador parte em uma aventura onde precisa enfrentar todos os inimigos para sobreviver e salvar o mundo.

O combate é tático e baseado em turnos, com grande foco na interação com o ambiente, permitindo combinar elementos para obter vantagem contra os oponentes. O jogo conta com visuais isométricos e permite uma campanha cooperativa com até quatro amigos. Nele, também é possível escolher entre personagens com histórias próprias ou criar um herói do zero, com decisões morais que impactam diretamente o rumo da narrativa. Divinity: Original Sin 2 custa R$ 90,99 no PC.

Requisitos mínimos e recomendados de Divinity: Original Sin 2 Mínimo Recomendado Sistema Operacional Windows 7 SP1 64-bit ou Windows 8.1 64-bit ou Windows 10 64-bit Windows 7 SP1 64-bit ou Windows 8.1 64-bit ou Windows 10 64-bit Processador Intel Core i5 ou equivalente Intel Core i7 ou equivalente Memória 4 GB de RAM 8 GB de RAM Placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 550 ou ATI Radeon HD 6XXX ou superior NVIDIA GeForce GTX 770 ou AMD R9 280 Armazenamento 60 GB de espaço disponível 60 GB de espaço disponível

Derrote as criaturas do Vazio em Divinity: Original Sin 2 — Foto: Reprodução/Steam

6. Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3, também da Larian Studios, apresenta uma narrativa onde o jogador pode controlar um grupo de personagens contaminados por um parasita. Aqui, cada decisão pode mudar completamente o relacionamento dos personagens, ou o rumo da narrativa. Caso escolha não lutar contra a infecção sofrida, é possível usar seus poderes durante o jogo.

Um dos pontos mais interessantes é que a campanha pode ser jogada com amigos em modo cooperativo online e local. O game conta com gráficos de alta qualidade, personagens únicos, uma grande variedade de raças e um excelente combate por turnos que segue as regras de D&D. Baldur’s Gate 3 sai por R$ 199,99 no PC.

Requisitos mínimos e recomendados de Baldur’s Gate 3 Mínimo Recomendado Sistema Operacional Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Processador Intel I5 4690 / AMD FX 8350 / Snapdragon X Elite Intel i7 8700K / AMD r5 3600 Memória 8 GB de RAM 16 GB de RAM Placa de vídeo Nvidia GTX 970 / RX 480 / Intel Arc A380 / Qualcomm Adreno X1 (4GB+ of VRAM) Nvidia 2060 Super / RX 5700 XT / Intel Arc A580 (8GB+ of VRAM) Armazenamento 150 GB de espaço disponível 150 GB de espaço disponível

Suas escolhas definem o rumo da história em Baldur’s Gate 3 — Foto: Reprodução/Steam

7. Disco Elysium — The Final Cut

Disco Elysium — The Final Cut, da ZA/UM, coloca o jogador na pele de um detetive sem memória que precisa resolver um assassinato na cidade de Revachol enquanto tenta se lembrar de quem ele é. Ao lado do seu parceiro, o protagonista conduz interrogatórios, toma decisões e molda sua personalidade conforme as escolhas feitas ao longo da investigação.

Diferente de RPGs tradicionais, o jogo não possui combate convencional, focando quase totalmente em diálogos e testes de habilidade. São inúmeros atributos divididos em diferentes áreas que influenciam as opções de conversa e a forma como o mundo reage ao personagem. O título está disponível por R$ 75,49 no PC.

Requisitos mínimos e recomendados de Disco Elysium – The Final Cut Mínimo Recomendado Sistema Operacional Windows 7 Windows 7/8/10 Processador Intel Core 2 Duo Intel Core i7 ou AMD 1800 equivalente Memória 2 GB de RAM 8 GB de RAM Placa de vídeo Placa de vídeo compatível com DirectX 11 (integrada ou dedicada, com no mínimo 512MB de memória) NVIDIA Geforce 1060 ou equivalente Armazenamento 20 GB de espaço disponível 20 GB de espaço disponível

Resolva assassinatos em Disco Elysium – The Final Cut — Foto: Reprodução/Steam

8. Elden Ring

Em Elden Ring, da From Software, o jogador parte em uma jornada pelas Terras Intermédias com o objetivo de recuperar fragmentos do Anel Prístino e devolver a paz ao mundo. Para isso, será preciso enfrentar inimigos poderosos e explorar todos os cantos do mapa para fortalecer seu personagem ao encontrar itens e armas melhores.

O mundo aberto é enorme e belíssimo, com muitos detalhes e mistérios para serem resolvidos. O combate exige dedicação e persistência dos jogadores, porque alguns chefes são bem difíceis de matar. O que pode tornar a jornada um pouco menos complicada, é escolher o tipo de personagem que se adequa melhor ao seu estilo de jogo. O título sai por R$ 274,50 no PC.

Requisitos mínimos e recomendados de Elden Ring Mínimo Recomendado Sistema Operacional Windows 10 Windows 10/11 Processador INTEL CORE I5-8400 or AMD RYZEN 3 3300X INTEL CORE I7-8700K or AMD RYZEN 5 3600X Memória 12 GB de RAM 16 GB de RAM Placa de vídeo NVIDIA GEFORCE GTX 1060 3 GB or AMD RADEON RX 580 4 GB NVIDIA GEFORCE GTX 1070 8 GB or AMD RADEON RX VEGA 56 8 GB Armazenamento 60 GB de espaço disponível 60 GB de espaço disponível

Elden Ring proporciona desafios que testam a habilidade e a paciência dos jogadores — Foto: Reprodução/Steam

9. The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt, da CD Projekt, conta a história de Geralt de Rivia, um bruxo poderoso que, para evitar a destruição do mundo pela Caçada Selvagem, precisa encontrar Ciri. Enquanto está em sua missão de busca, é importante se atentar às decisões de Geralt e à forma como interage com os personagens, pois aqui cada escolha molda o rumo da narrativa. Além disso, é possível enfrentar monstros e humanos enquanto explora o continente tomado pela guerra.

Os gráficos entregam bons visuais ainda hoje devido às atualizações recebidas pelo game. Durante as lutas, Geralt utiliza espadas e sinais para derrotar os inimigos. E vale destacar as boas missões secundárias disponíveis, que aprofundam a história de diversos personagens e também do mundo do jogo, que sai por R$ 129,99 no Steam e R$ 99,96 na Epic Games Store.

Requisitos mínimos e recomendados de The Witcher 3: Wild Hunt Mínimo Recomendado Sistema Operacional 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1) 64-bit Windows 10/11 Processador Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD A10-5800K APU (3.8GHz) Intel Core i5-7400 / Ryzen 5 1600 Memória 6 GB de RAM 8 GB de RAM Placa de vídeo Nvidia GPU GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870 Nvidia GTX 1070 / Radeon RX 480 Armazenamento 50 GB de espaço disponível 50 GB de espaço disponível

Parta em uma missão de procura por Ciri em The Witcher 3: Wild Hunt — Foto: Reprodução/Steam

10. Pillars of Eternity

Desenvolvido pela Obsidian Entertainment, Pillars of Eternity transporta o jogador para o mundo de Eora, onde ele assume o papel de alguém capaz de enxergar almas e memórias de vidas passadas. Após um evento sobrenatural, o protagonista se envolve na investigação da crise dos nascidos ocos, crianças que vêm ao mundo sem alma, mergulhando em uma trama repleta de questões filosóficas.

A jogabilidade aposta em combates estratégicos em tempo real com pausa tática, exigindo planejamento para controlar um grupo de até seis personagens. O sistema de reputação influencia a relação com facções e companheiros, enquanto a personalização oferece diversas raças, classes e habilidades para moldar o herói. Pillars of Eternity pode ser comprado por R$ 72,99 no PC.

Requisitos mínimos e recomendados de Pillars of Eternity Mínimo Recomendado Sistema Operacional Windows Vista 64-bit ou mais novo Windows Vista 64-bit ou mais novo Processador Intel Core i3-2100T @ 2.50 GHz / AMD Phenom II X3 B73 Intel Core i5-2400 @ 3.10 GHz / AMD Phenom II X6 1100T Memória 4 GB de RAM 8 GB de RAM Placa de vídeo ATI Radeon HD 4850 or NVIDIA GeForce 9600 GT Radeon HD 7700 or NVIDIA GeForce GTX 570 Armazenamento 14 GB de espaço disponível 14 GB de espaço disponível

Mergulhe no mundo sobrenatural de Pillars of Eternity — Foto: Reprodução/Steam

