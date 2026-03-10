10 jogos de RPG para PC que todo fã do gênero deve jogar em 2026

Para os apaixonados por narrativas épicas e evolução de personagens, o ano de 2026 reserva experiências inesquecíveis. Títulos como Baldur’s Gate 3, Elden Ring e o recém-lançado Kingdom Come: Deliverance 2 continuam a ser os pilares do gênero, oferecendo centenas de horas de conteúdo em mundos ricos e vivos. Seja na Steam ou na Epic Games Store, esses jogos de RPG para PC permitem que o jogador defina seu próprio destino através de escolhas morais e táticas de combate variadas.
Pensando em quem não quer perder os melhores lançamentos e clássicos modernos, preparamos uma seleção exclusiva com 10 obras-primas que elevam o patamar do gênero em 2026. Confira os detalhes e prepare seu setup para grandes jornadas.
O que torna um RPG obrigatório em 2026?
A nova geração de jogos de RPG para PC foca em realismo, liberdade de ação e consequências reais para cada decisão tomada pelo jogador.
Narrativa Ramificada: Suas escolhas podem salvar reinos inteiros ou levá-los à ruína total.
Sistemas de Progressão: Árvores de habilidades complexas que permitem criar builds únicas para cada estilo de jogo.
Mundos Vivos: Exploração de mapas colossais repletos de segredos, missões secundárias e personagens memoráveis.
Lista: Melhores Jogos de RPG para PC em 2026
Confira os títulos que estão definindo o ano e que você precisa ter na sua biblioteca:
|Jogo
|Estilo de RPG
|Destaque Principal
|Plataforma
|Baldur’s Gate 3
|Turn-Based / CRPG
|Liberdade de escolha absoluta
|Steam / Epic
|Elden Ring
|Action RPG / Soulslike
|Mundo aberto e combate épico
|Steam
|Kingdom Come 2
|RPG Realista
|Imersão histórica medieval
|Steam / Epic
|Cyberpunk 2077
|Sci-Fi / Action RPG
|Narrativa e ambientação neon
|Steam / Epic
|The Witcher 4 (Project)
|Fantasia Épica
|Exploração e caça a monstros
|GOG / Steam
|Starfield: Shattered Space
|Espacial / Sandbox
|Exploração galáctica profunda
|Steam
|Final Fantasy VII Rebirth
|JRPG / Action
|Qualidade visual e emocional
|Epic Games
|Dragon Age: The Veilguard
|Fantasia / Party-based
|Relacionamento entre personagens
|Steam
|Persona 6
|JRPG / Social Sim
|Estilo artístico e trilha sonora
|Steam
|Hades II
|Roguelike RPG
|Combate viciante e mitologia
|Steam / Epic
Explorar esses jogos de RPG para PC é mergulhar em mundos onde cada detalhe foi planejado para desafiar sua inteligência e reflexos. Seja você um fã de combates táticos em turnos ou de ação frenética em tempo real, a safra de 2026 garante que sua próxima grande aventura esteja a apenas um clique de distância.
10 jogos de RPG para PC que todo fã do gênero deve jogar em 2026
- Kingdom Come: Deliverance
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Clair Obscur: Expedition 33
- Cyberpunk 2077
- Divinity: Original Sin 2
- Baldur’s Gate 3
- Disco Elysium — The Final Cut
- Elden Ring
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Pillars of Eternity
1. Kingdom Come: Deliverance
Desenvolvido pela Warhorse Studios, Kingdom Come: Deliverance conta a história do jovem Henry de Skalitz, que vê seus pais serem mortos na sua frente por invasores estrangeiros. Ao conseguir fugir com vida do massacre, ele se vê movido por um grande desejo de vingança. Para ir atrás do seu objetivo, Henry começa a treinar para ser um cavaleiro e matar o homem que tirou tudo dele. Um ponto de destaque aqui, é que as escolhas tomadas nos diálogos, moldam a forma como o mundo enxerga Henry.
O jogo conta com uma bela recriação da era medieval, com vilas pequenas e cidades protegidas por castelos e lordes poderosos. O jogo conta com muitas atividades e missões secundárias, que enriquecem a experiência. O combate pode ser difícil no começo, mas ao treinar constantemente e upar as habilidades do personagem, ele se torna mais simples. O game está disponível por R$ 149 no PC.
Requisitos mínimos e recomendados de Kingdom Come: Deliverance
|Mínimo
|Recomendado
|Sistema Operacional
|64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 8 (8.1) or Windows 10
|64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 8 (8.1) or Windows 10
|Processador
|Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz, AMD CPU Phenom II X4 940
|Intel CPU Core i7 3770 3,4 GHz, AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz
|Memória
|8 GB de RAM
|16 GB de RAM
|Placa de vídeo
|Nvidia GPU GeForce GTX 660, AMD GPU Radeon HD 7870
|Nvidia GPU GeForce GTX 1060, AMD GPU Radeon RX 580
|Armazenamento
|70 GB de espaço disponível
|90 GB de espaço disponível
2. Kingdom Come: Deliverance 2
Sequência direta do primeiro jogo, aqui os jogadores dão continuidade à jornada de Henry, enquanto ele precisa lidar com os eventos que assolam o mundo e enfrentar todos os inimigos que aparecem em sua frente e tentam impedir sua vingança. O jogo aprofunda ainda mais o enredo do protagonista, e cada escolha tomada ao longo da narrativa influencia o destino de Henry e outros personagens.
Os gráficos e diversos pontos da jogabilidade foram aprimorados pela Warhorse Studios. Isso, aliado às cidades mais vivas e combate mais intuitivo, aumentou o nível de imersão do jogo. E as mecânicas de fome e sono seguem influenciando a gameplay como no primeiro game. Kingdom Come: Deliverance 2 pode ser comprado por R$ 299 no PC.
Requisitos mínimos e recomendados de Kingdom Come: Deliverance 2
|Mínimo
|Recomendado
|Sistema Operacional
|Windows 10 64-bit ou mais novo
|Windows 10 64-bit ou mais novo
|Processador
|Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600
|Intel Core i7-13700K, AMD Ryzen 7 7800X3D
|Memória
|16 GB de RAM
|32 GB de RAM
|Placa de vídeo
|NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), AMD Radeon RX 580
|NVIDIA GeForce RTX 4070, AMD Radeon RX 7800 XT
|Armazenamento
|100 GB de espaço disponível
|100 GB de espaço disponível
3. Clair Obscur: Expedition 33
Em Clair Obscur: Expedition 33, desenvolvido pela Sandfall Interactive, o jogador acompanha a jornada da Expedição 33 em sua missão para derrotar a Artífice, que todos os anos pinta números em seu monólito e as pessoas com aquela idade morrem. Liderados por Gustave, os expedicionários partem para o continente para salvar o seu povo da extinção, mas as coisas não saem como esperado e inimigos poderosos e momentos traumáticos marcam a missão.
O combate do jogo é por turnos, mas é possível realizar contra-ataques e aparadas, exigindo atenção constante dos jogadores aos movimentos inimigos. Um dos grandes diferenciais do título é sua trilha sonora, com canções que embalam a gameplay e trazem uma enorme carga emocional junto aos momentos marcantes. Além disso, os visuais são impressionantes e tornam a experiência algo único. Expedition 33 sai por R$ 199 no PC.
Requisitos mínimos e recomendados de Clair Obscur: Expedition 33
|Mínimo
|Recomendado
|Sistema Operacional
|Windows 10
|Windows 11
|Processador
|Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 1600X
|Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X
|Memória
|8 GB de RAM
|16 GB de RAM
|Placa de vídeo
|NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB / Intel Arc A380 6 GB
|NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB / AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB
|Armazenamento
|55 GB de espaço disponível
|55 GB de espaço disponível
4. Cyberpunk 2077
O jogo da CD Projekt leva o jogador para Night City e dá a ele a missão de controlar V, um personagem que deseja se tornar uma lenda da cidade. Mas seus planos saem do controle quando ele se envolve em um assalto arriscado que dá errado, obrigando-o a dividir sua cabeça com Johnny Silverhand, uma figura do passado da cidade. Os visuais são vibrantes e a atmosfera cyberpunk da cidade ajuda na criação de um alto nível de imersão. Com personagens secundários marcantes, muito conteúdo e uma história bem construída, o jogo é imperdível para os fãs de RPG. Ele pode ser comprado por R$ 199,90 no PC.
Requisitos mínimos e recomendados de Cyberpunk 2077
|Mínimo
|Recomendado
|Sistema Operacional
|64-bit Windows 10
|64-bit Windows 10
|Processador
|Core i7-6700 or Ryzen 5 1600
|Core i7-12700 or Ryzen 7 7800X3D
|Memória
|12 GB de RAM
|16 GB de RAM
|Placa de vídeo
|GeForce GTX 1060 6GB or Radeon RX 580 8GB or Arc A380
|GeForce RTX 2060 SUPER or Radeon RX 5700 XT or Arc A770
|Armazenamento
|70 GB de espaço disponível
|70 GB de espaço disponível
5. Divinity: Original Sin 2
Desenvolvido pela Larian Studios, Divinity: Original Sin 2 se passa em um mundo após a morte do Divino, evento que permitiu que as criaturas do Vazio espalhassem o caos pelo lugar. Com esse cenário, o jogador parte em uma aventura onde precisa enfrentar todos os inimigos para sobreviver e salvar o mundo.
O combate é tático e baseado em turnos, com grande foco na interação com o ambiente, permitindo combinar elementos para obter vantagem contra os oponentes. O jogo conta com visuais isométricos e permite uma campanha cooperativa com até quatro amigos. Nele, também é possível escolher entre personagens com histórias próprias ou criar um herói do zero, com decisões morais que impactam diretamente o rumo da narrativa. Divinity: Original Sin 2 custa R$ 90,99 no PC.
Requisitos mínimos e recomendados de Divinity: Original Sin 2
|Mínimo
|Recomendado
|Sistema Operacional
|Windows 7 SP1 64-bit ou Windows 8.1 64-bit ou Windows 10 64-bit
|Windows 7 SP1 64-bit ou Windows 8.1 64-bit ou Windows 10 64-bit
|Processador
|Intel Core i5 ou equivalente
|Intel Core i7 ou equivalente
|Memória
|4 GB de RAM
|8 GB de RAM
|Placa de vídeo
|NVIDIA GeForce GTX 550 ou ATI Radeon HD 6XXX ou superior
|NVIDIA GeForce GTX 770 ou AMD R9 280
|Armazenamento
|60 GB de espaço disponível
|60 GB de espaço disponível
6. Baldur’s Gate 3
Baldur’s Gate 3, também da Larian Studios, apresenta uma narrativa onde o jogador pode controlar um grupo de personagens contaminados por um parasita. Aqui, cada decisão pode mudar completamente o relacionamento dos personagens, ou o rumo da narrativa. Caso escolha não lutar contra a infecção sofrida, é possível usar seus poderes durante o jogo.
Um dos pontos mais interessantes é que a campanha pode ser jogada com amigos em modo cooperativo online e local. O game conta com gráficos de alta qualidade, personagens únicos, uma grande variedade de raças e um excelente combate por turnos que segue as regras de D&D. Baldur’s Gate 3 sai por R$ 199,99 no PC.
Requisitos mínimos e recomendados de Baldur’s Gate 3
|Mínimo
|Recomendado
|Sistema Operacional
|Windows 10 64-bit
|Windows 10 64-bit
|Processador
|Intel I5 4690 / AMD FX 8350 / Snapdragon X Elite
|Intel i7 8700K / AMD r5 3600
|Memória
|8 GB de RAM
|16 GB de RAM
|Placa de vídeo
|Nvidia GTX 970 / RX 480 / Intel Arc A380 / Qualcomm Adreno X1 (4GB+ of VRAM)
|Nvidia 2060 Super / RX 5700 XT / Intel Arc A580 (8GB+ of VRAM)
|Armazenamento
|150 GB de espaço disponível
|150 GB de espaço disponível
7. Disco Elysium — The Final Cut
Disco Elysium — The Final Cut, da ZA/UM, coloca o jogador na pele de um detetive sem memória que precisa resolver um assassinato na cidade de Revachol enquanto tenta se lembrar de quem ele é. Ao lado do seu parceiro, o protagonista conduz interrogatórios, toma decisões e molda sua personalidade conforme as escolhas feitas ao longo da investigação.
Diferente de RPGs tradicionais, o jogo não possui combate convencional, focando quase totalmente em diálogos e testes de habilidade. São inúmeros atributos divididos em diferentes áreas que influenciam as opções de conversa e a forma como o mundo reage ao personagem. O título está disponível por R$ 75,49 no PC.
Requisitos mínimos e recomendados de Disco Elysium – The Final Cut
|Mínimo
|Recomendado
|Sistema Operacional
|Windows 7
|Windows 7/8/10
|Processador
|Intel Core 2 Duo
|Intel Core i7 ou AMD 1800 equivalente
|Memória
|2 GB de RAM
|8 GB de RAM
|Placa de vídeo
|Placa de vídeo compatível com DirectX 11 (integrada ou dedicada, com no mínimo 512MB de memória)
|NVIDIA Geforce 1060 ou equivalente
|Armazenamento
|20 GB de espaço disponível
|20 GB de espaço disponível
8. Elden Ring
Em Elden Ring, da From Software, o jogador parte em uma jornada pelas Terras Intermédias com o objetivo de recuperar fragmentos do Anel Prístino e devolver a paz ao mundo. Para isso, será preciso enfrentar inimigos poderosos e explorar todos os cantos do mapa para fortalecer seu personagem ao encontrar itens e armas melhores.
O mundo aberto é enorme e belíssimo, com muitos detalhes e mistérios para serem resolvidos. O combate exige dedicação e persistência dos jogadores, porque alguns chefes são bem difíceis de matar. O que pode tornar a jornada um pouco menos complicada, é escolher o tipo de personagem que se adequa melhor ao seu estilo de jogo. O título sai por R$ 274,50 no PC.
Requisitos mínimos e recomendados de Elden Ring
|Mínimo
|Recomendado
|Sistema Operacional
|Windows 10
|Windows 10/11
|Processador
|INTEL CORE I5-8400 or AMD RYZEN 3 3300X
|INTEL CORE I7-8700K or AMD RYZEN 5 3600X
|Memória
|12 GB de RAM
|16 GB de RAM
|Placa de vídeo
|NVIDIA GEFORCE GTX 1060 3 GB or AMD RADEON RX 580 4 GB
|NVIDIA GEFORCE GTX 1070 8 GB or AMD RADEON RX VEGA 56 8 GB
|Armazenamento
|60 GB de espaço disponível
|60 GB de espaço disponível
9. The Witcher 3: Wild Hunt
The Witcher 3: Wild Hunt, da CD Projekt, conta a história de Geralt de Rivia, um bruxo poderoso que, para evitar a destruição do mundo pela Caçada Selvagem, precisa encontrar Ciri. Enquanto está em sua missão de busca, é importante se atentar às decisões de Geralt e à forma como interage com os personagens, pois aqui cada escolha molda o rumo da narrativa. Além disso, é possível enfrentar monstros e humanos enquanto explora o continente tomado pela guerra.
Os gráficos entregam bons visuais ainda hoje devido às atualizações recebidas pelo game. Durante as lutas, Geralt utiliza espadas e sinais para derrotar os inimigos. E vale destacar as boas missões secundárias disponíveis, que aprofundam a história de diversos personagens e também do mundo do jogo, que sai por R$ 129,99 no Steam e R$ 99,96 na Epic Games Store.
Requisitos mínimos e recomendados de The Witcher 3: Wild Hunt
|Mínimo
|Recomendado
|Sistema Operacional
|64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1)
|64-bit Windows 10/11
|Processador
|Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD A10-5800K APU (3.8GHz)
|Intel Core i5-7400 / Ryzen 5 1600
|Memória
|6 GB de RAM
|8 GB de RAM
|Placa de vídeo
|Nvidia GPU GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870
|Nvidia GTX 1070 / Radeon RX 480
|Armazenamento
|50 GB de espaço disponível
|50 GB de espaço disponível
10. Pillars of Eternity
Desenvolvido pela Obsidian Entertainment, Pillars of Eternity transporta o jogador para o mundo de Eora, onde ele assume o papel de alguém capaz de enxergar almas e memórias de vidas passadas. Após um evento sobrenatural, o protagonista se envolve na investigação da crise dos nascidos ocos, crianças que vêm ao mundo sem alma, mergulhando em uma trama repleta de questões filosóficas.
A jogabilidade aposta em combates estratégicos em tempo real com pausa tática, exigindo planejamento para controlar um grupo de até seis personagens. O sistema de reputação influencia a relação com facções e companheiros, enquanto a personalização oferece diversas raças, classes e habilidades para moldar o herói. Pillars of Eternity pode ser comprado por R$ 72,99 no PC.
Requisitos mínimos e recomendados de Pillars of Eternity
|Mínimo
|Recomendado
|Sistema Operacional
|Windows Vista 64-bit ou mais novo
|Windows Vista 64-bit ou mais novo
|Processador
|Intel Core i3-2100T @ 2.50 GHz / AMD Phenom II X3 B73
|Intel Core i5-2400 @ 3.10 GHz / AMD Phenom II X6 1100T
|Memória
|4 GB de RAM
|8 GB de RAM
|Placa de vídeo
|ATI Radeon HD 4850 or NVIDIA GeForce 9600 GT
|Radeon HD 7700 or NVIDIA GeForce GTX 570
|Armazenamento
|14 GB de espaço disponível
|14 GB de espaço disponível
Fonte: TechTudo
Redigido por: ContilNet