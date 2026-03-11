15 jogos clássicos de Nintendo Wii que vão te causar nostalgia:

Lançado originalmente em 2006, o Nintendo Wii não foi apenas um videogame; foi um fenômeno cultural que mudou a forma como interagimos com a tecnologia. Ao trocar botões complexos por movimentos naturais, a Nintendo aproximou gerações, fazendo com que avós e netos dividissem o sofá para uma partida de boliche virtual. Agora, em 2026, olhar para trás e revisitar os jogos clássicos de Nintendo Wii é mais do que nostalgia: é reconhecer o brilho de uma biblioteca que priorizou a diversão pura e a inovação.

Títulos aclamados como Super Mario Galaxy, Mario Kart Wii e The Legend of Zelda: Twilight Princess continuam a ser referências de design e criatividade. Por isso, reunimos uma seleção especial com 15 obras que definiram a trajetória do console e que ainda hoje despertam memórias inesquecíveis.

Por que o Wii ainda é inesquecível em 2026?

Mesmo com o avanço gráfico de duas décadas, os jogos clássicos de Nintendo Wii mantêm um charme único graças à sua jogabilidade intuitiva e carisma.

Revolução do Movimento: O Wii Remote transformou a sala de estar em quadras de tênis, campos de golfe e arenas de duelo com espadas.

Diversão em Grupo: Foi o auge dos jogos “party”, onde o multiplayer local era o coração da experiência.

Mii Channel: A criação de avatares personalizados deu um rosto humano à tecnologia, permitindo que cada jogador se visse dentro da aventura.

Jogo Gênero O que o torna clássico? Wii Sports Esportes O jogo que apresentou o mundo aos controles por movimento. Super Mario Galaxy Plataforma Design de fases inovador brincando com a gravidade espacial. Mario Kart Wii Corrida O uso do volante (Wii Wheel) e o início das corridas online em massa. The Legend of Zelda: TP Aventura Uma jornada épica e sombria que uniu o GameCube ao Wii. Metroid Prime Trilogy FPS / Aventura Três obras-primas com precisão absoluta de mira no controle. Super Smash Bros. Brawl Luta O crossover definitivo com um modo história cinematográfico. Donkey Kong Country Returns Plataforma O retorno triunfal da dificuldade clássica e visual vibrante. Just Dance (Série) Dança Transformou festas ao redor do mundo em pistas de dança. Resident Evil 4: Wii Edition Terror Considerada por muitos como a melhor versão do game devido à mira. Kirby’s Epic Yarn Plataforma Um estilo artístico de lã inovador e jogabilidade relaxante. Wii Fit Saúde A Balance Board que colocou milhões de pessoas para se exercitar. No More Heroes Ação Estilo punk-rock e uso criativo do controle como sabre de luz. Xenoblade Chronicles RPG Um dos maiores mapas abertos já criados para o hardware. Super Paper Mario RPG / Plataforma Mudança genial de perspectivas entre 2D e 3D. Punch-Out!! Boxe O retorno do clássico arcade com movimentos de soco reais.

Revisitar esses jogos clássicos de Nintendo Wii é entender como a simplicidade pode ser sofisticada. Em uma era de gráficos ultra-realistas, a diversão colorida e o balançar dos braços na frente da TV permanecem como um lembrete de que o videogame, em sua essência, é sobre a conexão entre as pessoas.

1. Wii Sports

Lançado em 2006 como título de estreia do Nintendo Wii, Wii Sports rapidamente se tornou um fenômeno global ao demonstrar, de forma simples e acessível, o potencial revolucionário dos controles por movimento. Reunindo as modalidades tênis, boliche, boxe, golfe e beisebol, o jogo transformava gestos reais em ações na tela, criando uma experiência intuitiva que conquistou desde jogadores veteranos até quem nunca havia tocado em um videogame.

Parte fundamental do sucesso estrondoso do console, Wii Sports virou presença obrigatória em encontros de família e disputas entre amigos, eternizando momentos competitivos e divertidos que ajudaram a redefinir a forma de jogar em casa.

2. Mario Kart Wii

Lançado em 2008, Mario Kart Wii levou a tradicional fórmula caótica da franquia a um novo patamar ao combinar pistas criativas, elenco carismático e partidas online que ampliaram a competição para além da sala de estar. O jogo introduziu corridas com até 12 participantes, motos inéditas que mudavam a dinâmica das disputas e o acessório Wii Wheel, que simulava um volante e deixava a experiência ainda mais imersiva.

Além disso, o caos foi instaurado pela Nintendo ao criar itens como a Mega Mushroom (que te deixa gigante para esmagar oponentes) e o Thunder Cloud (que dá velocidade, mas te atinge com um raio se não for passado adiante). Ao todo, são 32 pistas disponíveis que combinam entre drifts e diversão.

3. Super Smash Bros. Brawl

Super Smash Bros. Brawl elevou o crossover da Nintendo a um novo nível no Wii ao reunir um elenco robusto de personagens icônicos. Você podia jogar com os clássicos Mario, Luigi e Yoshi, mas também com convidados especiais, como: Solid Snake e Sonic. Na gameplay, além das marcantes batalhas multiplayer para até quatro jogadores, o título trouxe o modo história “The Subspace Emissary”, com narrativa cinematográfica e fases cooperativas inéditas.

Pela primeira vez, vimos heróis como Mario, Link e Kirby interagindo em animações de alta qualidade em cutscenes cinematográficos, enquanto você desbloqueia personagens e enfrenta chefes gigantescos até derrotar o misterioso Tabuu.

4. The Legend of Zelda: Twilight Princess

The Legend of Zelda: Twilight Princess apresentou uma aventura mais sombria e madura para a franquia, em relação ao cartoonesco The Wind Waker lançado anteriormente. Na gameplay, você assume o papel do protagonista Link e explora uma Hyrule ameaçada pelo Reino do Crepúsculo, alternando entre a forma humana e a de lobo em uma jornada repleta de masmorras desafiadoras e chefes memoráveis.

A mecânica central do jogo gira em torno da transformação de Link no lobo ao entrar no Reino do Crepúsculo. Com muitas masmorras e controles por movimento que garantem mais imersão aos combates com espada e arco, Twilight Princess de destaca pela construção de mundo detalhado e trilha sonora envolvente.

5. Super Mario Galaxy

Em 2008, a Nintendo lançou o primeiro Super Mario Galaxy para Wii e, pouco tempo depois, o jogo já se tornou um ícone da franquia. Baseado em um gênero de plataforma 3D, o encanador embarca em aventuras intergalácticas repletas de criatividade e físicas alternativas que impactam na movimentação, combinando dinamismo e precisão nos saltos.

Já a campanha principal foca no resgate da Princesa Peach, enquanto os jogadores precisam recuperar as Power Stars (Estrelas de Poder) que foram roubadas por Bowser. Para isso, será necessário combater vilões em diferentes mundos, que possuem sua própria física, até chegar no observatório de Bowser, onde o grande tirano deve ser impedido. Atualmente, é possível jogar a versão para Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 de Super Mario Galaxy que tem valor de R$239 no eShop.

6. New Super Mario Bros Wii

New Super Mario Bros Wii resgatou a essência clássica dos jogos 2D da franquia ao combinar fases vibrantes, power-ups e trilha sonora contagiante com uma grande novidade: o multiplayer cooperativo para até quatro jogadores simultâneos. Pela primeira vez, Mario, Luigi, e os Toads podiam compartilhar a mesma tale de jogo, agregando ainda mais diversão aos players, já que a cooperação e competitividade caminham juntos nesse título.

Embora o objetivo seja ajudar uns aos outros, o jogo frequentemente vira um caos engraçado, onde os jogadores se empurram, quicam na cabeça uns dos outros ou se jogam acidentalmente em buracos. O controle de movimentos do Wii também fazia parte dos novos power-ups, como o Chapéu de Hélice, que permite voar alto ao sacudir o Wii Remote.

7. The Legend of Zelda: Skyward Sword

Lançado em 2011 para o Nintendo Wii para celebrar o 25º aniversário da franquia, The Legend of Zelda: Skyward Sword é o capítulo que ocupa o primeiro lugar na cronologia oficial. Aqui, a Nintendo explorou ao máximo os recursos do Wii MotionPlus para oferecer combates mais precisos e estratégicos, em que cada movimento da espada de Link precisava seguir a direção correta para superar inimigos e resolver desafios.

Ambientado nos céus de Skyloft e nas terras abaixo das nuvens, o jogo apresenta uma narrativa mais emocional, aprofundando a relação entre Link e Zelda e revelando a origem da Master Sword. Afinal, após o desaparecimento de Zelda, os jogadores controlam Link para resgatar o amigo. Atualmente, é possível jogar a versão HD para Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 de The Legend of Zelda: Skyward Sword que tem valor de R$349 no eShop.

8. Metroid Prime Trilogy

Em 2009, Metroid Prime Trilogy reuniu em um único disco os três capítulos da aclamada saga de Samus Aran — Metroid Prime, Metroid Prime 2: Echoes e Metroid Prime 3: Corruption. A coletânea modernizou os dois primeiros jogos originalmente lançados no GameCube, oferecendo mira mais precisa utilizando o Wii Remote para controlar a precisão. A trilogia oferece uma jornada épica que cobre diferentes fases da Samus, que vai desde a transição da série para o 3D em Metroid Prime, até a O encerramento da saga do Phazon, com múltiplos planetas para explorar.

A Retro Studios desenvolveu Donkey Kong Crountry Returns e lançou o jogo em 2010. Resgatando a essência dos clássicos lançados para o Super Nintendo com gráficos 2D, a desenvolvedora elevou o nível de dificuldade, mantendo a nostalgia e fórmula que sempre funcionaram no game. Aqui, os jogadores encontram fases criativas repletas de obstáculos, carrinhos de mina eletrizantes e batalhas contra chefes intensas, além do cooperativo local para dois jogadores com Donkey Kong e Diddy Kong.

No modo campanha, o objetivo é atravessar os oito mundos da Ilha Donkey Kong (Selva, Praia, Ruínas, Caverna, Floresta, Penhasco, Fábrica e Vulcão) para recuperar o tesouro de bananas e derrotar o líder da Tribo Tiki Tak. Ao completar os desafios mais difíceis, você desbloqueia o Mundo 9 (Golden Temple), que oferece as fases mais extremas do jogo. Atualmente, é possível jogar a versão HD para Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 de Donkey Kong Country Returns que tem valor de R$349 no eShop.

10. Super Mario Galaxy 2

Inicialmente pensado para ser uma expansão do jogo original, a sequência de Super Mario Galaxy cresceu tanto a ponto de ganhar um título próprio. Lançado em 2010, o game expandiu a fórmula consagrada do antecessor com ainda mais criatividade, desafio e variedade de fases. Mantendo a exploração por pequenos planetas com gravidade própria, o jogo elevou o nível de dificuldade e apresentou novas mecânicas, power-ups inéditos e o aguardado retorno de Yoshi — que também recebeu novas habilidades especiais. Atualmente, é possível jogar a versão para Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 de Super Mario Galaxy 2 que tem valor de R$239 no eShop.

11. Xenoblade Chronicles

Xenoblade Chronicles é um RPG de ação japonês (JRPG) que redefiniu o gênero em sua geração. Criado pela Monolith Soft, o jogo coloca os jogadores em um mundo ambientado entre dois titãs que lutaram até a morte no passado. A narrativa aborda uma jornada de vingança após um ataque devastador dos Mechon à colônia de Shulk, o protagonista.

No decorrer da gameplay, o objetivo evolui rapidamente para uma trama filosófica sobre livre-arbítrio, a natureza dos deuses e a convivência entre humanos e máquinas. As mecânicas de batalha são feitas em um sistema de combate em tempo real, onde você gerencia as habilidades, enquanto os personagens partem para o ataque assim que se aproximarem de uma ameaça.

12. Resident Evil 4

O retorno de Leon S. Kennedy para o quarto título da franquia Resident Evil ocorreu em 2007 na versão para Nintendo Wii. Aqui, a Capcom já havia inovado com uma gameplay em terceira pessoa que revolucionou o gênero, contudo, os jogadores foram ainda mais surpreendidos com a precisão em mira devido ao uso do Wii Remote apontando diretamente para a tela. Essa novidade permitiu tiros rápidos em joelhos ou mãos de inimigos com uma precisão muito maior.

Em termos de narrativa, RE4 mostra a jornada de Leon dividida em três grandes áreas. Seu objetivo é resgatar Ashley e impedir que o líder do culto Los Illuminados, Osmund Saddler, utilize o parasita Las Plagas para dominar o mundo. Atualmente, é possível jogar a versão para Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 de Resident Evil 4 que tem valor de R$83 no eShop.

13. Just Dance

As salas de casa tornaram-se uma verdadeira pista de dança com o lançamento de Just Dance em 2009. Desenvolvido pela Ubisoft, o game trouxe uma mecânica simples, onde os jogadores devem apenas segurar os controles Wii Remote e acompanhar os passos mostrados na tela de jogo. O primeiro título focou em sucessos atemporais e músicas extremamente populares, misturando clássicos como “U Can’t Touch This” (MC Hammer) e “Eye of the Tiger” (Survivor) com hits da época como “Womanizer” (Britney Spears). Seu sucesso no console foi tão grande que rendeu inúmeras sequências posteriormente.

14. Super Paper Mario

Lançado em 2007, Super Paper Mario trouxe uma abordagem criativa à franquia ao misturar elementos de RPG com plataforma 2D e a possibilidade de alternar, a qualquer momento, para uma perspectiva em 3D. A mecânica de “virar” o cenário revelava segredos, caminhos ocultos e soluções inteligentes para puzzles. No entanto, apesar de contar com quatro personagens jogáveis, apenas Mario é capaz de navegar entre o 2D e 3D por tempo limitado, garantindo estratégia e complexidade. Em resumo, o objetivo principal do jogador é coletar os oito Pure Hearts espalhados por diferentes dimensões para impedir que o Void (um buraco negro no céu) engula toda a existência.

15. Kirby’s Epic Ya

Desenvolvido pela Good-Feel e publicado em 2010, Kirby’s Epic Yarn abandonou o estilo tradicional da franquia e apresentou um mundo feito de lã, botões, feltro e zíperes. Desse modo, Kirby pode puxar zíperes para revelar áreas escondidas, usar botões como plataformas ou puxar fios para “encolher” o cenário. O objetivo é ajudar o Prince Fluff a recuperar os Sete Fios Mágicos para costurar o reino novamente e derrotar Yin-Yarn.

Para resolver o problema, é permitido adicionar mais um jogador para controlar o Prince Fluff e explorar o mundo de Patch Land. Com foco em diversão e resolução de problemas, é impossível morrer no jogo, portanto, seu objetivo é completar as fases visando receber as maiores conquistas possíveis.

