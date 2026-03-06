Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital

Após a turbulenta noite da última quarta-feira (4/3), novos detalhes sobre o estado de Britney Spears começam a surgir. Segundo Sean Phillips, ex-assistente pessoal e amigo próximo da estrela, a cantora afirmou estar bem e tranquila após o episódio em que foi detida no condado de Ventura, na Califórnia.
A detenção ocorreu nas proximidades da residência de Britney, sob a acusação de dirigir sob influência de álcool (DUI). Conforme revelado pelo Daily Mail, a ida da artista ao hospital logo após ser algemada foi um procedimento padrão solicitado pelas autoridades para a realização de um exame de sangue preciso.
O Exame de Sangue e o Limite Legal
Embora o Departamento de Polícia local não tenha divulgado o laudo oficial, fontes próximas à cantora indicam que o teste de alcoolemia trouxe um resultado que pode favorecer a defesa de Britney Spears.
-
O Índice: O nível de álcool no sangue teria sido de 0,06%.
-
A Lei Local: Na Califórnia, o limite máximo permitido para motoristas é de 0,08%.
-
Ponto de Atenção: Mesmo abaixo do limite, a legislação estadual permite a acusação de DUI caso os policiais identifiquem sinais claros de direção irregular ou direção perigosa.
Recuperação e Apoio
A cantora foi solta pouco tempo depois do registro da ocorrência e já se encontra em sua mansão. Sean Phillips reforçou que Britney está focada em manter sua rotina e que o susto não afetou seu ânimo, especialmente após o recente anúncio da venda bilionária de seu catálogo musical.
|Detalhe da Ocorrência
|Informação Atualizada
|Status de Saúde
|Bem e em casa
|Resultado do Teste
|0,06% (segundo fontes)
|Limite na Califórnia
|0,08%
|Próxima Etapa
|Análise do relatório policial pela promotoria
Apesar da liberação imediata, o caso ainda não está encerrado. As autoridades devem analisar se a conduta de Britney Spears ao volante justificava a abordagem, independentemente do nível alcoólico. Enquanto isso, a base de fãs da estrela segue mobilizada nas redes sociais, aguardando um pronunciamento direto da artista através de seu perfil oficial.
Fonte: Metrópoles
Redigido por: ContilNet