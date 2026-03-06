07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital

Sean Phillips, ex-assistente e confidente, afirma que cantora está bem; Britney teria registrado nível de álcool abaixo do limite legal na Califórnia, mas segue sob investigação

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Reprodução/Instagram

Após a turbulenta noite da última quarta-feira (4/3), novos detalhes sobre o estado de Britney Spears começam a surgir. Segundo Sean Phillips, ex-assistente pessoal e amigo próximo da estrela, a cantora afirmou estar bem e tranquila após o episódio em que foi detida no condado de Ventura, na Califórnia.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A detenção ocorreu nas proximidades da residência de Britney, sob a acusação de dirigir sob influência de álcool (DUI). Conforme revelado pelo Daily Mail, a ida da artista ao hospital logo após ser algemada foi um procedimento padrão solicitado pelas autoridades para a realização de um exame de sangue preciso.

O Exame de Sangue e o Limite Legal

Embora o Departamento de Polícia local não tenha divulgado o laudo oficial, fontes próximas à cantora indicam que o teste de alcoolemia trouxe um resultado que pode favorecer a defesa de Britney Spears.

  • O Índice: O nível de álcool no sangue teria sido de 0,06%.

  • A Lei Local: Na Califórnia, o limite máximo permitido para motoristas é de 0,08%.

  • Ponto de Atenção: Mesmo abaixo do limite, a legislação estadual permite a acusação de DUI caso os policiais identifiquem sinais claros de direção irregular ou direção perigosa.

Recuperação e Apoio

A cantora foi solta pouco tempo depois do registro da ocorrência e já se encontra em sua mansão. Sean Phillips reforçou que Britney está focada em manter sua rotina e que o susto não afetou seu ânimo, especialmente após o recente anúncio da venda bilionária de seu catálogo musical.

Detalhe da Ocorrência Informação Atualizada
Status de Saúde Bem e em casa
Resultado do Teste 0,06% (segundo fontes)
Limite na Califórnia 0,08%
Próxima Etapa Análise do relatório policial pela promotoria

Apesar da liberação imediata, o caso ainda não está encerrado. As autoridades devem analisar se a conduta de Britney Spears ao volante justificava a abordagem, independentemente do nível alcoólico. Enquanto isso, a base de fãs da estrela segue mobilizada nas redes sociais, aguardando um pronunciamento direto da artista através de seu perfil oficial.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.