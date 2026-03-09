Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar

A cantora Ana Castela aproveitou o Dia Internacional da Mulher, neste domingo (8), para participar de um almoço ao lado da família do ex-namorado, Zé Felipe. Durante o encontro, a artista foi flagrada em um momento de carinho com a filha do sertanejo, Maria Flor, fruto de seu relacionamento com Virginia Fonseca.

Um vídeo compartilhado pelo influenciador Odorico Reis mostrou Ana Castela maquiando Maria Flor enquanto as duas interagiam de forma descontraída. O registro rapidamente começou a circular nas redes sociais, chamando atenção dos fãs da cantora.

O momento familiar gerou comentários positivos e elogios à relação amistosa entre Ana Castela e a filha de Zé Felipe, reforçando a imagem da artista como próxima à família do ex-companheiro.

O encontro aconteceu em clima de descontração, e o vídeo viralizou pela ternura registrada entre a cantora e a criança. A publicação trouxe repercussão imediata entre os seguidores do influenciador e fãs do sertanejo.