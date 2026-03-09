09/03/2026
Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar

Cantora interage com Maria Flor, filha do sertanejo, e vídeo viraliza nas redes sociais.

Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar
Ana Castela aparece maquiando filha de Zé Felipe em almoço de Dia Internacional da Mulher/ Foto: Instagram

A cantora Ana Castela aproveitou o Dia Internacional da Mulher, neste domingo (8), para participar de um almoço ao lado da família do ex-namorado, Zé Felipe. Durante o encontro, a artista foi flagrada em um momento de carinho com a filha do sertanejo, Maria Flor, fruto de seu relacionamento com Virginia Fonseca.

Um vídeo compartilhado pelo influenciador Odorico Reis mostrou Ana Castela maquiando Maria Flor enquanto as duas interagiam de forma descontraída. O registro rapidamente começou a circular nas redes sociais, chamando atenção dos fãs da cantora.

Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar

Ana Castela aparece maquiando filha de Zé Felipe em almoço de Dia Internacional da Mulher/ Foto: Instagram

O momento familiar gerou comentários positivos e elogios à relação amistosa entre Ana Castela e a filha de Zé Felipe, reforçando a imagem da artista como próxima à família do ex-companheiro.

Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar

Ana Castela aparece maquiando filha de Zé Felipe em almoço de Dia Internacional da Mulher/ Foto: Instagram

O encontro aconteceu em clima de descontração, e o vídeo viralizou pela ternura registrada entre a cantora e a criança. A publicação trouxe repercussão imediata entre os seguidores do influenciador e fãs do sertanejo.

