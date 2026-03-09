Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha

A influenciadora Virginia Fonseca e sua família foram surpreendidas nesta segunda-feira (9/3) com um desabafo público de Vilmeci Passarinho, a babá que acompanhou o crescimento de Maria Alice, Maria Flor e, recentemente, de José Leonardo. Em um vídeo emocionante, a profissional revelou que sua filha de oito anos foi vítima de abuso infantil e que decidiu levar o caso às autoridades.

Vilmeci destacou que o silêncio não era uma opção e que sua prioridade absoluta agora é o cuidado com a menina. “Abuso infantil existe e muitas vezes acontece dentro da própria família. Escolhi acreditar na minha filha, porque quando uma criança fala, ela precisa ser ouvida”, declarou a técnica de enfermagem, ressaltando que o caso corre sob segredo de Justiça.

Apoio da Família e Fim de Ciclo

O anúncio gerou uma onda de solidariedade. Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, manifestou seu apoio nos comentários da publicação, agradecendo pelos anos de dedicação de Vilmeci à família.

Gratidão: Margareth escreveu: “Sinto muito por tudo. Com fé em Deus tudo vai ser superado e curado. Gratidão por tudo”.

Encerramento de Vínculo: No mesmo vídeo, Vilmeci confirmou que está deixando o trabalho com a família de Virginia após quase cinco anos.

Especialidade: Técnica de enfermagem com foco em recém-nascidos, ela explicou que sua missão com os bebês da casa foi cumprida com “zelo, carinho e muito amor”.

Alerta e Conscientização

Mesmo sem poder citar nomes devido ao processo judicial em andamento, Vilmeci usou sua visibilidade para conscientizar outras mães sobre a importância da escuta ativa. Ela reforçou que não busca exposição, mas sim justiça e responsabilidade.

Informação do Caso Detalhes Atualizados Denunciante Vilmeci Passarinho (Babá) Vítima Filha de Vilmeci, 8 anos Status Jurídico Processo em andamento (Sigilo) Vínculo com Virginia Encerrado após 5 anos Profissão Técnica de Enfermagem

A saída de Vilmeci marca o fim de uma era na rotina de Virginia Fonseca, que sempre exaltou publicamente o trabalho e a confiança que depositava na babá. Agora, a profissional foca todas as suas energias na recuperação psicológica da filha e no desfecho judicial do caso, acreditando que a “Justiça de Deus nunca falha”.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet