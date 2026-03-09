Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha

A influenciadora Virginia Fonseca e sua família foram surpreendidas nesta segunda-feira (9/3) com um desabafo público de Vilmeci Passarinho, a babá que acompanhou o crescimento de Maria Alice, Maria Flor e, recentemente, de José Leonardo. Em um vídeo emocionante, a profissional revelou que sua filha de oito anos foi vítima de abuso infantil e que decidiu levar o caso às autoridades.
Vilmeci destacou que o silêncio não era uma opção e que sua prioridade absoluta agora é o cuidado com a menina. “Abuso infantil existe e muitas vezes acontece dentro da própria família. Escolhi acreditar na minha filha, porque quando uma criança fala, ela precisa ser ouvida”, declarou a técnica de enfermagem, ressaltando que o caso corre sob segredo de Justiça.
Apoio da Família e Fim de Ciclo
O anúncio gerou uma onda de solidariedade. Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, manifestou seu apoio nos comentários da publicação, agradecendo pelos anos de dedicação de Vilmeci à família.
-
Gratidão: Margareth escreveu: “Sinto muito por tudo. Com fé em Deus tudo vai ser superado e curado. Gratidão por tudo”.
-
Encerramento de Vínculo: No mesmo vídeo, Vilmeci confirmou que está deixando o trabalho com a família de Virginia após quase cinco anos.
-
Especialidade: Técnica de enfermagem com foco em recém-nascidos, ela explicou que sua missão com os bebês da casa foi cumprida com “zelo, carinho e muito amor”.
Alerta e Conscientização
Mesmo sem poder citar nomes devido ao processo judicial em andamento, Vilmeci usou sua visibilidade para conscientizar outras mães sobre a importância da escuta ativa. Ela reforçou que não busca exposição, mas sim justiça e responsabilidade.
|Informação do Caso
|Detalhes Atualizados
|Denunciante
|Vilmeci Passarinho (Babá)
|Vítima
|Filha de Vilmeci, 8 anos
|Status Jurídico
|Processo em andamento (Sigilo)
|Vínculo com Virginia
|Encerrado após 5 anos
|Profissão
|Técnica de Enfermagem
A saída de Vilmeci marca o fim de uma era na rotina de Virginia Fonseca, que sempre exaltou publicamente o trabalho e a confiança que depositava na babá. Agora, a profissional foca todas as suas energias na recuperação psicológica da filha e no desfecho judicial do caso, acreditando que a “Justiça de Deus nunca falha”.
Fonte: Metrópoles
Redigido por: ContilNet