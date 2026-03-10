Bad Bunny reaparece no Instagram após críticas de Donald Trump

O “Coelho Mau” está de volta. O cantor Bad Bunny reaparece nas redes sociais após críticas de Trump e quebrou um silêncio que já durava um mês.

O porto-riquenho havia apagado todas as publicações de seu Instagram oficial logo após sua apresentação histórica no intervalo do Super Bowl, gerando uma onda de teorias entre seus 54,5 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira (10), Benito Martinez Ocasio ressurgiu para celebrar seu aniversário de 32 anos. Na imagem, o artista aparece sorridente com uma sobremesa e velas, sinalizando que o período de “detox” digital ou proteção de imagem chegou ao fim.

O embate com a Casa Branca

O sumiço de Bad Bunny não foi por acaso. Horas após o show de 8 de fevereiro, o presidente Donald Trump disparou críticas pesadas contra a performance, classificando-a como “absolutamente terrível” e “um dos piores shows de todos os tempos”.

O motivo da fúria presidencial foi político: Bad Bunny usou o palco global para criticar abertamente o ICE (serviço de imigração dos EUA). Trump também ironizou o fato de o show ter sido majoritariamente em espanhol, afirmando que “ninguém entende uma palavra do que esse cara está dizendo”.

Teorias dos fãs e o “apagão” digital

Para os fãs, o arquivamento das fotos foi uma resposta estratégica aos ataques coordenados de apoiadores do governo e do próprio mandatário.

O Retorno: A foto de aniversário é vista como uma afirmação de que o cantor não se deixará silenciar pelas críticas políticas.

Impacto no Super Bowl: Apesar das falas de Trump, a apresentação de Benito foi aclamada pela crítica especializada como uma das mais representativas da cultura latina na história do evento.

Silêncio Estratégico: Durante os 30 dias de ausência, o nome do cantor permaneceu no topo das buscas, aumentando a expectativa para este retorno.

Até o fechamento desta matéria, Bad Bunny não comentou diretamente as falas de Trump, preferindo focar na celebração pessoal e no carinho dos fãs que inundaram sua nova postagem com mensagens de apoio.

Fonte: Metrópoles

Dirigido por ContilNet