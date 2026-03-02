Os fãs da alta sociedade londrina de Bridgerton acabam de receber um “spoiler” de uma fonte inesperada. O ator brasileiro Péricles Rosa, que participa como figurante da quarta temporada e já esteve em outros anos da produção, utilizou suas redes sociais para confirmar que a 5ª temporada da série será focada em Eloise Bridgerton, interpretada por Claudia Jessie.

Em uma interação com seguidores no Instagram, Péricles detalhou os bastidores e sua proximidade com o elenco. Ao ser questionado sobre o carisma dos atores, ele acabou deixando escapar a informação sobre o futuro da trama, afirmando ter dito diretamente à Claudia que está ansioso pela “temporada dela”, que seria a próxima na sequência.

Eloise Bridgerton no Centro das Atenções

Embora a Netflix ainda não tenha oficializado a escolha, a declaração de Péricles reforça as teorias baseadas na obra original de Julia Quinn. Eloise, conhecida por sua personalidade rebelde e questionadora, é a protagonista do quinto livro da saga, intitulado “Para Sir Phillip, com Amor”.

A Revelação: “Falei para ela [Claudia Jessie] que estou louco para ver a temporada dela, que será a próxima. Já está confirmado”, afirmou o ator.

Bastidores: Péricles também destacou Ruth Gemmell (Violet Bridgerton) como a integrante mais carismática do set.

Expectativa: A 4ª temporada, atualmente em foco, deve pavimentar o caminho para o amadurecimento de Eloise antes de seu protagonismo.

Cronograma de Lançamentos da Netflix

A estratégia da Netflix com Bridgerton tem sido alternar a ordem dos livros para melhor adaptar o ritmo televisivo, como ocorreu na 3ª temporada com o casal “Polin”. No entanto, o arco de Eloise é um dos mais aguardados pelo público devido ao seu arco de independência.

Temporada Protagonista Base Literária 3ª Temporada Colin e Penelope Livro 4 (Os Segredos de Colin Bridgerton) 4ª Temporada Benedict Bridgerton Livro 3 (Um Perfeito Cavalheiro) 5ª Temporada Eloise Bridgerton Livro 5 (Para Sir Phillip, com Amor)

Apesar da “confirmação” do figurante, os produtores executivos da Shondaland permanecem em silêncio oficial. Enquanto a 4ª temporada não estreia, os “leitores de Lady Whistledown” seguem analisando cada interação do elenco em busca de pistas sobre os bailes e romances que virão na sequência de Bridgerton.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet