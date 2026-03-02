Os fãs da alta sociedade londrina de Bridgerton acabam de receber um “spoiler” de uma fonte inesperada. O ator brasileiro Péricles Rosa, que participa como figurante da quarta temporada e já esteve em outros anos da produção, utilizou suas redes sociais para confirmar que a 5ª temporada da série será focada em Eloise Bridgerton, interpretada por Claudia Jessie.
Em uma interação com seguidores no Instagram, Péricles detalhou os bastidores e sua proximidade com o elenco. Ao ser questionado sobre o carisma dos atores, ele acabou deixando escapar a informação sobre o futuro da trama, afirmando ter dito diretamente à Claudia que está ansioso pela “temporada dela”, que seria a próxima na sequência.
Eloise Bridgerton no Centro das Atenções
Embora a Netflix ainda não tenha oficializado a escolha, a declaração de Péricles reforça as teorias baseadas na obra original de Julia Quinn. Eloise, conhecida por sua personalidade rebelde e questionadora, é a protagonista do quinto livro da saga, intitulado “Para Sir Phillip, com Amor”.
A Revelação: “Falei para ela [Claudia Jessie] que estou louco para ver a temporada dela, que será a próxima. Já está confirmado”, afirmou o ator.
Bastidores: Péricles também destacou Ruth Gemmell (Violet Bridgerton) como a integrante mais carismática do set.
Expectativa: A 4ª temporada, atualmente em foco, deve pavimentar o caminho para o amadurecimento de Eloise antes de seu protagonismo.
Cronograma de Lançamentos da Netflix
A estratégia da Netflix com Bridgerton tem sido alternar a ordem dos livros para melhor adaptar o ritmo televisivo, como ocorreu na 3ª temporada com o casal “Polin”. No entanto, o arco de Eloise é um dos mais aguardados pelo público devido ao seu arco de independência.
|Temporada
|Protagonista
|Base Literária
|3ª Temporada
|Colin e Penelope
|Livro 4 (Os Segredos de Colin Bridgerton)
|4ª Temporada
|Benedict Bridgerton
|Livro 3 (Um Perfeito Cavalheiro)
|5ª Temporada
|Eloise Bridgerton
|Livro 5 (Para Sir Phillip, com Amor)
Apesar da “confirmação” do figurante, os produtores executivos da Shondaland permanecem em silêncio oficial. Enquanto a 4ª temporada não estreia, os “leitores de Lady Whistledown” seguem analisando cada interação do elenco em busca de pistas sobre os bailes e romances que virão na sequência de Bridgerton.
