05/03/2026
ContilPop
Após volta de Breno e Juliano, Marciele tem crise de ansiedade no ‘BBB 26’
Bruna Marquezine mostra mudança radical na aparência; veja fotos do novo visual
Horóscopo 2026: confira a previsão esta quinta-feira para seu signo
Hospital divulga novo boletim médico de Marquito; leia a nota na íntegra
BBB 26: Breno e Juliano Floss planejam enganar brothers ao voltar à casa
Princesa Beatrice é citada como testemunha em e-mails sobre o caso Epstein
Filha de Doria está namorando filho de Pamela Anderson; saiba quem é o eleito
Horóscopo 2026: confira a previsão desta quarta-feira para seu signo
Breno faz ameaças e promete reviravolta no BBB 26 após ouvir planos de rivais
Gorillaz lança “The Mountain”, álbum introspectivo que mistura influências globais e reflexões sobre vida

Bruna Marquezine mostra mudança radical na aparência; veja fotos do novo visual

Atriz surpreendeu seguidores na noite desta quarta-feira (4/3) ao abandonar os fios ondulados; transformação rendeu elogios de fãs e celebridades internacionais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Reprodução/Instagram

A atriz Bruna Marquezine quebrou a internet na noite desta quarta-feira (4/3) ao revelar uma transformação corajosa em seu visual. Conhecida por seus icônicos cabelos ondulados na altura dos ombros, a estrela de Besouro Azul decidiu radicalizar e adotou um corte muito mais curto e moderno, reforçando sua imagem de ícone da moda global.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A publicação, feita em seu perfil oficial, trouxe uma sequência de fotos que destacam suas novas feições. Em poucos minutos, o post acumulou milhões de curtidas e uma enxurrada de comentários de fãs e colegas de profissão, que ficaram chocados com a versatilidade da artista.

Reação dos Fãs e Tendência para 2026

O novo look de Bruna Marquezine já está sendo apontado por especialistas em beleza como a grande tendência para o outono de 2026. A escolha por fios mais curtos valoriza o rosto e traz um ar de sofisticação e praticidade.

  • Elogios Unânimes: “Como deve ser a sensação de fazer o que quiser no cabelo, porque no final até careca fica LINDA?”, brincou uma seguidora.

  • Beleza Infinita: Outra fã comentou: “E eu achei que era impossível ela ficar mais bonita, ela prova que o curto é o poder”.

  • Versatilidade: A mudança ocorre em um momento de transição na carreira da atriz, que segue envolvida em projetos internacionais de alto escalão.

Transformações Icônicas

Ao longo dos anos, Bruna Marquezine nunca teve medo de arriscar. De morena iluminada a cortes assimétricos, cada mudança da atriz vira referência imediata nos salões de beleza de todo o Brasil.

Ano Estilo do Cabelo Fase da Carreira
2023/24 Ondulado Médio Besouro Azul / Campanhas de Luxo
2025 Longo com Franja Novas produções de streaming
2026 Curto Radical (Atual) Foco em Moda e Cinema Internacional

A nova aparência de Bruna Marquezine não é apenas estética, mas reflete uma fase de maior liberdade e experimentação da artista. Se o objetivo era chocar e inspirar, a missão foi cumprida com sucesso, consolidando-a como o principal rosto brasileiro a ditar tendências no exterior.

 

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.