14/03/2026
ContilPop
Margot Robbie: nova aparição pública da atriz levanta suspeitas de uso de Ozempic
Jordana acusa Marciele de agressão após dinâmica da Prova do Líder no BBB 26
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26
Fabiana Justus e Bruno Levi anunciam renovação de votos de 15 anos de casados
Luciana Gimenez expõe mensagem obscena recebida no Instagram
SBT confirma permanência de Ratinho na emissora após polêmica
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26

Calendário Bolsa Família março: Pagamentos começam quarta (18)

Dinheiro na conta! Repasses do Governo Federal começam na próxima quarta-feira (18). Veja como acessar o aplicativo Caixa Tem hoje mesmo para consultar o valor da sua parcela.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Beneficiário consultando o saldo e o calendário Bolsa Família março no aplicativo Caixa Tem pelo celular.

Neste fim de semana, a expectativa toma conta de milhões de lares brasileiros. O calendário Bolsa Família março terá seus primeiros repasses liberados oficialmente a partir da próxima quarta-feira (18) pela Caixa Econômica Federal. Como de costume, a ordem de pagamento segue o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do titular.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Muitos beneficiários relataram nas redes sociais que, ao acessarem o aplicativo Caixa Tem na manhã deste sábado (14), já conseguiram visualizar o valor programado para a próxima semana, incluindo os adicionais para crianças e gestantes.

Para você se programar e não dar viagem perdida até a agência ou lotérica, o ContilNet organizou as datas oficiais de depósito divulgadas pelo Governo Federal para este mês.

📱 Como consultar o valor no Caixa Tem neste fim de semana?

Antes mesmo do dinheiro cair na conta, a Caixa permite a consulta do extrato e dos valores que serão depositados. Para verificar se o seu benefício de março já está liberado no sistema, siga o passo a passo:

  1. Abra o aplicativo Caixa Tem ou o aplicativo Bolsa Família no seu celular.

  2. Faça o login com seu CPF e senha.

  3. Clique na opção “Extrato” ou “Benefícios”.

  4. Verifique a parcela referente ao mês de março de 2026 (o status aparecerá como “Liberado” ou “Pendente”, com a data agendada para o saque).

📅 Calendário completo de Março (por final do NIS)

Os repasses são feitos sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês. Confira o cronograma oficial para saber o dia exato em que o dinheiro estará na sua conta:

  • NIS final 1: 18 de março (quarta-feira)

  • NIS final 2: 19 de março (quinta-feira)

  • NIS final 3: 20 de março (sexta-feira)

  • NIS final 4: 23 de março (segunda-feira)

  • NIS final 5: 24 de março (terça-feira)

  • NIS final 6: 25 de março (quarta-feira)

  • NIS final 7: 26 de março (quinta-feira)

  • NIS final 8: 27 de março (sexta-feira)

  • NIS final 9: 30 de março (segunda-feira)

  • NIS final 0: 31 de março (terça-feira)

⚠️ Atenção aos pagamentos antecipados

Vale lembrar que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) mantém a regra de antecipação para municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal (devido a fortes chuvas ou secas, por exemplo). Nesses locais, todos os beneficiários, independentemente do final do NIS, recebem o valor de forma unificada logo no primeiro dia de pagamentos (18 de março).

Por: Redação

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.