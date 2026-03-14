Calendário Bolsa Família março: Pagamentos começam quarta (18)

Neste fim de semana, a expectativa toma conta de milhões de lares brasileiros. O calendário Bolsa Família março terá seus primeiros repasses liberados oficialmente a partir da próxima quarta-feira (18) pela Caixa Econômica Federal. Como de costume, a ordem de pagamento segue o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do titular.

Muitos beneficiários relataram nas redes sociais que, ao acessarem o aplicativo Caixa Tem na manhã deste sábado (14), já conseguiram visualizar o valor programado para a próxima semana, incluindo os adicionais para crianças e gestantes.

Para você se programar e não dar viagem perdida até a agência ou lotérica, o ContilNet organizou as datas oficiais de depósito divulgadas pelo Governo Federal para este mês.

📱 Como consultar o valor no Caixa Tem neste fim de semana?

Antes mesmo do dinheiro cair na conta, a Caixa permite a consulta do extrato e dos valores que serão depositados. Para verificar se o seu benefício de março já está liberado no sistema, siga o passo a passo:

Abra o aplicativo Caixa Tem ou o aplicativo Bolsa Família no seu celular. Faça o login com seu CPF e senha. Clique na opção “Extrato” ou “Benefícios”. Verifique a parcela referente ao mês de março de 2026 (o status aparecerá como “Liberado” ou “Pendente”, com a data agendada para o saque).

📅 Calendário completo de Março (por final do NIS)

Os repasses são feitos sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês. Confira o cronograma oficial para saber o dia exato em que o dinheiro estará na sua conta:

NIS final 1: 18 de março (quarta-feira)

NIS final 2: 19 de março (quinta-feira)

NIS final 3: 20 de março (sexta-feira)

NIS final 4: 23 de março (segunda-feira)

NIS final 5: 24 de março (terça-feira)

NIS final 6: 25 de março (quarta-feira)

NIS final 7: 26 de março (quinta-feira)

NIS final 8: 27 de março (sexta-feira)

NIS final 9: 30 de março (segunda-feira)

NIS final 0: 31 de março (terça-feira)

⚠️ Atenção aos pagamentos antecipados

Vale lembrar que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) mantém a regra de antecipação para municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal (devido a fortes chuvas ou secas, por exemplo). Nesses locais, todos os beneficiários, independentemente do final do NIS, recebem o valor de forma unificada logo no primeiro dia de pagamentos (18 de março).

Por: Redação