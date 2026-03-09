O cantor Leonardo tornou-se o centro de uma grande controvérsia nas redes sociais nesta segunda-feira (9/3). Um vídeo publicado nos stories do Instagram, que mostra o artista com o neto José Leonardo no colo, viralizou rapidamente devido a um gesto inesperado: o sertanejo molha o dedo na boca de uma garrafa de bebida alcoólica e o passa nos lábios e no rosto do bebê, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

A cena, gravada em frente a um espelho, acendeu um alerta entre especialistas em saúde infantil e dividiu o público. Enquanto muitos apontaram a periculosidade da exposição de um lactante ao álcool, outros trataram o episódio como uma brincadeira comum em famílias do interior.

Repercussão nas Redes Sociais

A atitude do cantor Leonardo gerou uma enxurrada de comentários. Críticos mencionaram a disparidade de tratamento entre celebridades e cidadãos comuns perante órgãos de proteção.

Críticas: “Se fosse um pobre, o Conselho Tutelar já teria agido”, ironizou uma internauta. Outros destacaram que a cobrança sobre a mãe, Virginia, seria muito mais severa se a situação fosse inversa.

Defesa: Alguns seguidores riram da situação, chamando-a de “batismo sertanejo”. “Meu pai faz isso com todos os netos e ninguém morreu”, afirmou uma fã, minimizando o ocorrido.

Saúde dos Filhos de Virginia

Coincidentemente, a influenciadora Virginia Fonseca informou, também nesta segunda-feira (9/3), que precisou adiar sua viagem a Madri devido ao estado de saúde dos três filhos. Segundo ela, José Leonardo e as irmãs, Maria Alice e Maria Flor, amanheceram passando mal.

Membro da Família Estado de Saúde Relatado José Leonardo Vomitando desde a manhã Maria Alice Mal-estar e náuseas às 4h Maria Flor Tosse intensa e persistente Virginia Fonseca Viagem para a Espanha adiada

Virginia relatou que a situação é desgastante: “Está os três um com cada coisa. Zé chegou no meu quarto e vomitou na minha cama inteira”, desabafou. Embora a influenciadora não tenha relacionado diretamente o mal-estar do bebê ao vídeo do cantor Leonardo, a coincidência dos fatos inflamou ainda mais as discussões sobre os cuidados com os pequenos na residência da família.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet