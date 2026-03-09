O cantor Leonardo tornou-se o centro de uma grande controvérsia nas redes sociais nesta segunda-feira (9/3). Um vídeo publicado nos stories do Instagram, que mostra o artista com o neto José Leonardo no colo, viralizou rapidamente devido a um gesto inesperado: o sertanejo molha o dedo na boca de uma garrafa de bebida alcoólica e o passa nos lábios e no rosto do bebê, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe.
A cena, gravada em frente a um espelho, acendeu um alerta entre especialistas em saúde infantil e dividiu o público. Enquanto muitos apontaram a periculosidade da exposição de um lactante ao álcool, outros trataram o episódio como uma brincadeira comum em famílias do interior.
Repercussão nas Redes Sociais
A atitude do cantor Leonardo gerou uma enxurrada de comentários. Críticos mencionaram a disparidade de tratamento entre celebridades e cidadãos comuns perante órgãos de proteção.
-
Críticas: “Se fosse um pobre, o Conselho Tutelar já teria agido”, ironizou uma internauta. Outros destacaram que a cobrança sobre a mãe, Virginia, seria muito mais severa se a situação fosse inversa.
-
Defesa: Alguns seguidores riram da situação, chamando-a de “batismo sertanejo”. “Meu pai faz isso com todos os netos e ninguém morreu”, afirmou uma fã, minimizando o ocorrido.
Saúde dos Filhos de Virginia
Coincidentemente, a influenciadora Virginia Fonseca informou, também nesta segunda-feira (9/3), que precisou adiar sua viagem a Madri devido ao estado de saúde dos três filhos. Segundo ela, José Leonardo e as irmãs, Maria Alice e Maria Flor, amanheceram passando mal.
|Membro da Família
|Estado de Saúde Relatado
|José Leonardo
|Vomitando desde a manhã
|Maria Alice
|Mal-estar e náuseas às 4h
|Maria Flor
|Tosse intensa e persistente
|Virginia Fonseca
|Viagem para a Espanha adiada
Virginia relatou que a situação é desgastante: “Está os três um com cada coisa. Zé chegou no meu quarto e vomitou na minha cama inteira”, desabafou. Embora a influenciadora não tenha relacionado diretamente o mal-estar do bebê ao vídeo do cantor Leonardo, a coincidência dos fatos inflamou ainda mais as discussões sobre os cuidados com os pequenos na residência da família.
Ver essa foto no Instagram
Fonte: Metrópoles
Redigido por: ContilNet