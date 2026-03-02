O coração artístico do Vaticano está sob cuidados especiais. O icônico afresco O Juízo Final, pintado por Michelangelo entre 1533 e 1541, passará por uma nova e minuciosa restauração na Capela Sistina. Esta é considerada a maior intervenção na obra em mais de três décadas, com o objetivo de resgatar as cores vibrantes e a profundidade dos 180 metros quadrados de superfície pintada.
De acordo com o Vatican News, a intervenção busca remover o “lactato de cálcio”, um resíduo esbranquiçado causado pela umidade e pelo suor de milhões de visitantes que passaram pelo local ao longo dos séculos. O processo deve durar cerca de três meses, mas os turistas não precisam se preocupar: o templo permanecerá aberto à visitação.
Tecnologia e Delicadeza na Limpeza
Diferente de restaurações invasivas do passado, a técnica atual preza pela preservação absoluta dos pigmentos originais do mestre renascentista.
-
Papel Japonês: Utilizado como base para a aplicação de água destilada, permitindo que a sujeira seja absorvida sem atrito na pintura.
-
Remoção de Resíduos: O foco é eliminar o lactato de cálcio, substância que opaca o azul ultramar característico da obra.
-
Rigor Histórico: O historiador Giorgio Vasari relatou que, em sua conclusão em 1541, a obra deixou a todos “cheios de admiração e espanto”.
A Obra-Prima em Números
Encomendada pelo Papa Clemente VII, a pintura é uma das maiores expressões da arte mundial, contendo quase 400 figuras humanas em uma composição dramática e complexa.
|Dados da Obra
|Detalhes Técnicos
|Altura da Pintura
|Aproximadamente 14 metros
|Número de Figuras
|391 personagens retratados
|Tempo de Execução
|8 anos (1533 – 1541)
|Localização
|Altar principal da Capela Sistina
A preservação da Capela Sistina é um desafio constante para os Museus Vaticanos, que utilizam sistemas de climatização de última geração para minimizar os danos. Esta nova limpeza promete devolver ao mundo o brilho original planejado por Michelangelo, garantindo que as futuras gerações continuem a se assombrar com a magnitude do Juízo Final.
Fonte: Metrópoles
Redigido por: ContilNet