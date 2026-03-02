O coração artístico do Vaticano está sob cuidados especiais. O icônico afresco O Juízo Final, pintado por Michelangelo entre 1533 e 1541, passará por uma nova e minuciosa restauração na Capela Sistina. Esta é considerada a maior intervenção na obra em mais de três décadas, com o objetivo de resgatar as cores vibrantes e a profundidade dos 180 metros quadrados de superfície pintada.

De acordo com o Vatican News, a intervenção busca remover o “lactato de cálcio”, um resíduo esbranquiçado causado pela umidade e pelo suor de milhões de visitantes que passaram pelo local ao longo dos séculos. O processo deve durar cerca de três meses, mas os turistas não precisam se preocupar: o templo permanecerá aberto à visitação.

Tecnologia e Delicadeza na Limpeza

Diferente de restaurações invasivas do passado, a técnica atual preza pela preservação absoluta dos pigmentos originais do mestre renascentista.

Papel Japonês: Utilizado como base para a aplicação de água destilada, permitindo que a sujeira seja absorvida sem atrito na pintura.

Remoção de Resíduos: O foco é eliminar o lactato de cálcio, substância que opaca o azul ultramar característico da obra.

Rigor Histórico: O historiador Giorgio Vasari relatou que, em sua conclusão em 1541, a obra deixou a todos “cheios de admiração e espanto”.

A Obra-Prima em Números

Encomendada pelo Papa Clemente VII, a pintura é uma das maiores expressões da arte mundial, contendo quase 400 figuras humanas em uma composição dramática e complexa.

Dados da Obra Detalhes Técnicos Altura da Pintura Aproximadamente 14 metros Número de Figuras 391 personagens retratados Tempo de Execução 8 anos (1533 – 1541) Localização Altar principal da Capela Sistina

A preservação da Capela Sistina é um desafio constante para os Museus Vaticanos, que utilizam sistemas de climatização de última geração para minimizar os danos. Esta nova limpeza promete devolver ao mundo o brilho original planejado por Michelangelo, garantindo que as futuras gerações continuem a se assombrar com a magnitude do Juízo Final.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet