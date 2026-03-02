02/03/2026
ContilPop
Famosa pintura de Michelangelo passa por restauração na Capela Sistina
The Actor Awards: confira a lista completa de vencedores da edição 2026
Fotos: Hariany Almeida e irmão de Anitta trocam declarações em Noronha
Saiba o estado de saúde de Ivete Sangalo após cirurgia em São Paulo
Diogo Nogueira homenageia Paolla Oliveira em show: “O amor não acaba”; Veja o vídeo
Porta do céu: a laje da Rocinha que virou trend no Brasil e no mundo
Ator de Bridgerton confirma quem será o protagonista da 5ª temporada
Mamonas Assassinas: o que o Cenipa concluiu sobre o acidente que vitimou a banda
Cantora Adriana Araújo sofre aneurisma cerebral e é internada em estado gravíssimo
Ex-BBB Eliéser Ambrósio desembarca em Rio Branco para apresentação exclusiva em casa noturna

Famosa pintura de Michelangelo passa por restauração na Capela Sistina

Icônico afresco 'O Juízo Final' passará por limpeza profunda para remover resíduos acumulados desde o século 16; visitação seguirá aberta no Vaticano

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
: Restauração do afresco O Juízo Final de Michelangelo na Capela Sistina em 2026.
VCG Wilson/Corbis via Getty Images

O coração artístico do Vaticano está sob cuidados especiais. O icônico afresco O Juízo Final, pintado por Michelangelo entre 1533 e 1541, passará por uma nova e minuciosa restauração na Capela Sistina. Esta é considerada a maior intervenção na obra em mais de três décadas, com o objetivo de resgatar as cores vibrantes e a profundidade dos 180 metros quadrados de superfície pintada.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com o Vatican News, a intervenção busca remover o “lactato de cálcio”, um resíduo esbranquiçado causado pela umidade e pelo suor de milhões de visitantes que passaram pelo local ao longo dos séculos. O processo deve durar cerca de três meses, mas os turistas não precisam se preocupar: o templo permanecerá aberto à visitação.

Tecnologia e Delicadeza na Limpeza

Diferente de restaurações invasivas do passado, a técnica atual preza pela preservação absoluta dos pigmentos originais do mestre renascentista.

  • Papel Japonês: Utilizado como base para a aplicação de água destilada, permitindo que a sujeira seja absorvida sem atrito na pintura.

  • Remoção de Resíduos: O foco é eliminar o lactato de cálcio, substância que opaca o azul ultramar característico da obra.

  • Rigor Histórico: O historiador Giorgio Vasari relatou que, em sua conclusão em 1541, a obra deixou a todos “cheios de admiração e espanto”.

A Obra-Prima em Números

Encomendada pelo Papa Clemente VII, a pintura é uma das maiores expressões da arte mundial, contendo quase 400 figuras humanas em uma composição dramática e complexa.

Dados da Obra Detalhes Técnicos
Altura da Pintura Aproximadamente 14 metros
Número de Figuras 391 personagens retratados
Tempo de Execução 8 anos (1533 – 1541)
Localização Altar principal da Capela Sistina

A preservação da Capela Sistina é um desafio constante para os Museus Vaticanos, que utilizam sistemas de climatização de última geração para minimizar os danos. Esta nova limpeza promete devolver ao mundo o brilho original planejado por Michelangelo, garantindo que as futuras gerações continuem a se assombrar com a magnitude do Juízo Final.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.