O mundo dos negócios e o de Hollywood acabam de ganhar uma conexão inesperada e glamorosa. Carolina Doria, de 23 anos, filha do ex-governador de São Paulo João Doria, está em um relacionamento sério com Brandon Thomas Lee, de 29 anos. Brandon é o filho mais velho da atriz canadense Pamela Anderson com o lendário baterista do Mötley Crüe, Tommy Lee.
A união foi revelada pelo apresentador Amaury Jr. e rapidamente se tornou o assunto mais comentado entre a elite paulistana e os tabloides internacionais. O casal se conheceu em Nova York, cidade onde ambos residem e desenvolvem carreiras de sucesso no mundo das artes e do entretenimento.
Vida em Nova York e Carreira de Sucesso
Diferente da trajetória política do pai, Carolina Doria trilhou seu caminho no universo cultural. Formada e especializada, ela atua hoje como consultora de artes em uma prestigiada galeria na “Big Apple”. Foi nesse cenário cosmopolita que ela encontrou Brandon, que também possui uma carreira consolidada.
-
Brandon Thomas Lee: Ator, modelo e produtor. Ele foi o produtor executivo de The Last Showgirl, filme que rendeu a Pamela Anderson sua aclamada indicação ao Oscar em 2025.
-
Pamela Anderson: Aos 58 anos, a sogra de Carolina vive um “renascimento” na carreira, unindo o sucesso nas telas com um forte ativismo pelos direitos animais.
-
O Casal: Mantêm uma rotina discreta, frequentando eventos de arte e estreias de cinema no circuito Nova York-Los Angeles.
Conexões Internacionais
A relação coloca Carolina Doria no epicentro de uma das famílias mais icônicas da cultura pop americana. Brandon, além do sucesso como produtor, é conhecido por sua participação no documentário Pamela, A Love Story (2023), onde ajudou a contar a verdadeira história de superação de sua mãe.
|Perfil
|Carolina Doria
|Brandon Thomas Lee
|Idade
|23 anos
|29 anos
|Ocupação
|Consultora de Artes
|Ator e Produtor Executivo
|Residência
|Nova York, EUA
|Nova York / Los Angeles
|Família Famosa
|João Doria (Ex-Gov. SP)
|Pamela Anderson e Tommy Lee
Enquanto João Doria segue focado em seus empreendimentos no LIDE e na vida empresarial no Brasil, sua filha brilha nos bastidores da alta cultura mundial. O romance com Brandon Thomas Lee promete ser um dos mais acompanhados de 2026, unindo o sobrenome influente brasileiro ao estrelato eterno de Hollywood.
Fonte: Metrópoles
Redigido por: ContilNet