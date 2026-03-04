O mundo dos negócios e o de Hollywood acabam de ganhar uma conexão inesperada e glamorosa. Carolina Doria, de 23 anos, filha do ex-governador de São Paulo João Doria, está em um relacionamento sério com Brandon Thomas Lee, de 29 anos. Brandon é o filho mais velho da atriz canadense Pamela Anderson com o lendário baterista do Mötley Crüe, Tommy Lee.

A união foi revelada pelo apresentador Amaury Jr. e rapidamente se tornou o assunto mais comentado entre a elite paulistana e os tabloides internacionais. O casal se conheceu em Nova York, cidade onde ambos residem e desenvolvem carreiras de sucesso no mundo das artes e do entretenimento.

Vida em Nova York e Carreira de Sucesso

Diferente da trajetória política do pai, Carolina Doria trilhou seu caminho no universo cultural. Formada e especializada, ela atua hoje como consultora de artes em uma prestigiada galeria na “Big Apple”. Foi nesse cenário cosmopolita que ela encontrou Brandon, que também possui uma carreira consolidada.

Brandon Thomas Lee: Ator, modelo e produtor. Ele foi o produtor executivo de The Last Showgirl , filme que rendeu a Pamela Anderson sua aclamada indicação ao Oscar em 2025.

Pamela Anderson: Aos 58 anos, a sogra de Carolina vive um “renascimento” na carreira, unindo o sucesso nas telas com um forte ativismo pelos direitos animais.

O Casal: Mantêm uma rotina discreta, frequentando eventos de arte e estreias de cinema no circuito Nova York-Los Angeles.

Conexões Internacionais

A relação coloca Carolina Doria no epicentro de uma das famílias mais icônicas da cultura pop americana. Brandon, além do sucesso como produtor, é conhecido por sua participação no documentário Pamela, A Love Story (2023), onde ajudou a contar a verdadeira história de superação de sua mãe.

Perfil Carolina Doria Brandon Thomas Lee Idade 23 anos 29 anos Ocupação Consultora de Artes Ator e Produtor Executivo Residência Nova York, EUA Nova York / Los Angeles Família Famosa João Doria (Ex-Gov. SP) Pamela Anderson e Tommy Lee

Enquanto João Doria segue focado em seus empreendimentos no LIDE e na vida empresarial no Brasil, sua filha brilha nos bastidores da alta cultura mundial. O romance com Brandon Thomas Lee promete ser um dos mais acompanhados de 2026, unindo o sobrenome influente brasileiro ao estrelato eterno de Hollywood.

Fonte: Metrópoles

