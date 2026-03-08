08/03/2026
Casa de Rihanna é alvo de tiros em Beverly Hills; suspeita é presa pela polícia

Mulher teria efetuado diversos disparos contra a residência da cantora nos Estados Unidos

Artista estava no imóvel no momento do ataque, mas ninguém ficou ferido/ Foto: Reprodução

A casa da cantora Rihanna foi alvo de disparos de arma de fogo na tarde deste domingo (8), em Beverly Hills, região de Los Angeles, nos Estados Unidos.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa norte-americana, uma mulher de aproximadamente 30 anos se aproximou da residência da artista em um carro e efetuou diversos disparos contra o imóvel.

Rihanna estava em casa no momento do ataque. A polícia foi acionada e conseguiu localizar e prender a suspeita pouco tempo depois do ocorrido. A identidade da mulher ainda não foi divulgada pelas autoridades.

Segundo as primeiras informações da investigação, a suspeita teria realizado pelo menos dez disparos contra a residência da cantora.

Até o momento, não há confirmação se o rapper A$AP Rocky, marido da artista, e os três filhos do casal estavam no local durante o ataque.

Apesar da gravidade da situação, ninguém ficou ferido. A motivação do atentado ainda está sendo investigada pelas autoridades, e a equipe de Rihanna ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

