Caso Epstein: investigadores fazem buscas em rancho do financista

Uma nova e contundente etapa do Caso Epstein mobilizou autoridades dos Estados Unidos nesta segunda-feira (9/3). Investigadores realizaram uma operação de busca e apreensão no Rancho Zorro, propriedade do falecido financista Jeffrey Epstein no Novo México. A ação faz parte de uma investigação criminal reaberta pelo Departamento de Justiça estadual, focada em supostas atividades ilegais e abusos cometidos contra mulheres e menores de idade.

O rancho, que possui uma mansão de 2,5 mil metros quadrados e pistas de pouso privativas, foi citado milhares de vezes em documentos federais. As novas diligências buscam confirmar relatos perturbadores de ex-funcionários e testemunhas sobre a dinâmica de tráfico sexual que ocorria no local isolado.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Metrópoles (@metropoles)

Suspeitas de Incinerador e Ocultação de Cadáveres

Os documentos divulgados pelo Departamento de Justiça revelam detalhes que podem mudar o rumo das investigações. Relatórios do FBI apontam para a existência de estruturas atípicas construídas para destruir evidências.

O Celeiro Suspeito: Um antigo policial relatou a construção de um celeiro com chaminé e sistema de segurança reforçado, que seria utilizado como um incinerador escondido para queimar provas dos crimes.

Relatos de Vítimas: Testemunhas como Annie Farmer e “Jane Doe” detalharam abusos ocorridos na propriedade quando ainda eram adolescentes, envolvendo também a cúmplice Ghislaine Maxwell.

Denúncias de Homicídio: Um e-mail enviado ao FBI por um suposto ex-funcionário alega que duas jovens estrangeiras teriam sido estranguladas e enterradas nas colinas próximas ao rancho.

Reabertura do Inquérito e Comissão da Verdade

O procurador-geral do Novo México, Raúl Torrez, determinou a reabertura do caso estadual após analisar arquivos federais que justificam um “exame mais aprofundado”. Agora, agentes especiais buscam acesso total aos documentos sem rasuras para trabalhar em conjunto com uma recém-criada “comissão da verdade”.

Detalhes da Investigação Informações Oficiais Local das Buscas Rancho Zorro, Novo México (EUA) Principal Alvo Evidências de tráfico sexual e ocultação de provas Novas Suspeitas Incinerador clandestino e valas comuns Autoridade Liderança Procuradoria-Geral do Novo México Status do Caso Reaberto em 19 de fevereiro de 2026

Jeffrey Epstein, que já havia sido condenado em 2008, morreu na prisão em 2019 antes de enfrentar um novo julgamento. No entanto, o Caso Epstein continua a revelar uma rede de exploração sistêmica que ultrapassa as fronteiras de sua ilha particular, alcançando refúgios luxuosos como o Rancho Zorro, onde o silêncio do deserto pode ter escondido crimes ainda não solucionados pela justiça americana.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet