11/03/2026
Champions League: saiba onde assistir aos jogos decisivos desta quarta-feira

Oitavas de final encerram rodada de ida com quatro partidas eletrizantes; destaque absoluto para o confronto entre Real Madrid e Manchester City na Espanha

Alex Livesey – Danehouse/Getty Images

As emoções da Champions League atingem seu ápice nesta quarta-feira (11/3) com a realização dos quatro jogos restantes das oitavas de final. O torneio mais prestigiado do planeta coloca frente a frente os gigantes do continente em busca de uma vaga nas quartas. O destaque da tarde é o “clássico bilionário” entre Real Madrid e Manchester City, no Santiago Bernabéu, em uma reedição de confrontos históricos dos últimos anos.

A bola começa a rolar cedo na Alemanha, onde o Bayer Leverkusen desafia o Arsenal, líder absoluto da fase de liga. Mais tarde, o Paris Saint-Germain recebe o Chelsea, enquanto o Sporting visita o surpreendente Bodo/Glimt na Noruega.

Onde assistir aos jogos de hoje da Champions League

Confira a agenda completa com horários de Brasília e os canais de transmissão oficiais:

Rodada das 14h45

  • Bayer Leverkusen x Arsenal: TNT (TV fechada) e Max (antiga HBO Max – streaming).

Rodada das 17h00

  • Real Madrid x Manchester City: Max (streaming).

  • Paris Saint-Germain x Chelsea: TNT (TV fechada) e Max (streaming).

  • Bodo/Glimt x Sporting: Max (streaming).

Destaques da Rodada

A rodada desta quarta-feira da Champions League promete ser estratégica, já que as equipes buscam construir vantagens para os jogos de volta.

Partida Local Destaque do Jogo
Real x City Madri, ESP Reencontro dos dois últimos campeões europeus.
PSG x Chelsea Paris, FRA Duelo tático entre grandes investimentos da Europa.
Bayer x Arsenal Leverkusen, ALE O Arsenal tenta manter os 100% de aproveitamento.
Bodo x Sporting Bodo, NOR Desafio no frio norueguês para os leões portugueses.

Para os fãs de futebol, a Champions League é garantia de alto nível técnico e emoção até o último minuto. Com a transmissão dividida entre a TV por assinatura e as plataformas digitais, o torcedor terá acesso total aos lances de craques como Vinícius Júnior, Haaland, Mbappé e Lamine Yamal. Fique atento às escalações oficiais que serão liberadas instantes antes do apito inicial.

Fonte:  Metrópoles

Redigido por: ContilNet

