Champions League: saiba onde assistir aos jogos decisivos desta quarta-feira

As emoções da Champions League atingem seu ápice nesta quarta-feira (11/3) com a realização dos quatro jogos restantes das oitavas de final. O torneio mais prestigiado do planeta coloca frente a frente os gigantes do continente em busca de uma vaga nas quartas. O destaque da tarde é o “clássico bilionário” entre Real Madrid e Manchester City, no Santiago Bernabéu, em uma reedição de confrontos históricos dos últimos anos.
A bola começa a rolar cedo na Alemanha, onde o Bayer Leverkusen desafia o Arsenal, líder absoluto da fase de liga. Mais tarde, o Paris Saint-Germain recebe o Chelsea, enquanto o Sporting visita o surpreendente Bodo/Glimt na Noruega.
Onde assistir aos jogos de hoje da Champions League
Confira a agenda completa com horários de Brasília e os canais de transmissão oficiais:
Rodada das 14h45
-
Bayer Leverkusen x Arsenal: TNT (TV fechada) e Max (antiga HBO Max – streaming).
Rodada das 17h00
-
Real Madrid x Manchester City: Max (streaming).
-
Paris Saint-Germain x Chelsea: TNT (TV fechada) e Max (streaming).
-
Bodo/Glimt x Sporting: Max (streaming).
Destaques da Rodada
A rodada desta quarta-feira da Champions League promete ser estratégica, já que as equipes buscam construir vantagens para os jogos de volta.
|Partida
|Local
|Destaque do Jogo
|Real x City
|Madri, ESP
|Reencontro dos dois últimos campeões europeus.
|PSG x Chelsea
|Paris, FRA
|Duelo tático entre grandes investimentos da Europa.
|Bayer x Arsenal
|Leverkusen, ALE
|O Arsenal tenta manter os 100% de aproveitamento.
|Bodo x Sporting
|Bodo, NOR
|Desafio no frio norueguês para os leões portugueses.
Para os fãs de futebol, a Champions League é garantia de alto nível técnico e emoção até o último minuto. Com a transmissão dividida entre a TV por assinatura e as plataformas digitais, o torcedor terá acesso total aos lances de craques como Vinícius Júnior, Haaland, Mbappé e Lamine Yamal. Fique atento às escalações oficiais que serão liberadas instantes antes do apito inicial.
Fonte: Metrópoles
Redigido por: ContilNet