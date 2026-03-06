Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar

Mesmo próxima de completar nove décadas de vida, Jane Fonda continua desafiando as convenções sobre o envelhecimento, especialmente na exigente indústria de Hollywood. Com uma trajetória marcada por reinvenções — de estrela de cinema a ativista política e empresária de sucesso —, a atriz consolidou uma imagem de vigor e disciplina que atravessa gerações.

Em entrevista recente à Forbes EUA, Fonda destacou que sua disposição não é fruto de fórmulas mágicas, mas sim de um compromisso contínuo com o movimento. “Consegui me manter saudável, forte e flexível porque me exercito regularmente aos 87 e 88 anos. Também procuro continuar curiosa”, revelou a artista, conectando a saúde do corpo à agilidade da mente.

A Pioneira do Mundo Fitness

Antes das redes sociais e dos influenciadores digitais, Jane Fonda já dominava o universo do bem-estar doméstico. Em 1982, ela lançou o histórico Jane Fonda’s Workout, vídeo que revolucionou a forma como as pessoas praticavam exercícios em casa.

Fenômeno de Vendas: A série vendeu cerca de 17 milhões de cópias, um recorde absoluto para a época.

Impacto Cultural: Com seus icônicos collants e polainas, ela popularizou a aeróbica mundialmente.

Legado: Fonda é considerada a precursora das atuais plataformas de treino online, provando que o fitness poderia ser acessível a todos.

Tecnologia e Futuro: Treino no Metaverso

Aos 88 anos, Jane Fonda não parou no tempo. Recentemente, a atriz colaborou com a Meta Quest em experiências de treino em realidade virtual (VR), buscando tornar a atividade física mais lúdica e imersiva para as novas gerações.

Aspecto Detalhes da Rotina Frequência Regular e adaptada à idade Foco Físico Flexibilidade e fortalecimento Foco Mental Curiosidade constante e novos aprendizados Inovação Uso de Realidade Virtual (VR) para treinos Meta de Vida Mobilidade e independência

Para a estrela, o movimento deve ser prazeroso. “Espero ser lembrada por oferecer treinos que sejam divertidos. A experiência de se exercitar em ambientes virtuais bonitos e com música é incrível”, comentou. A filosofia de Jane Fonda permanece clara: manter o corpo ativo é a chave para preservar a autonomia e a alegria de viver, independentemente da idade cronológica.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet