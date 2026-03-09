09/03/2026
ContilPop
Cantor Leonardo coloca bebida na boca do neto e causa polêmica; Veja vídeo
Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira
Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais
Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância
Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”
Marquito segue na UTI e apresenta quadro estável; veja novo boletim médico
Kelly Key denuncia ataques de vizinho médico contra sua família no Rio; Veja vídeo
Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar

Concurso Correios 2026: Edital com 7 mil vagas é autorizado

Maior seleção da década vai contratar 7.000 novos funcionários. Confira a lista de cargos, os salários atualizados e o que estudar desde já.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Edital do Concurso Correios 2026 é o mais aguardado do ano.
Foto: Divulgação

A notícia que milhões de concurseiros aguardavam saiu no Diário Oficial desta segunda-feira (9). O Ministério das Comunicações autorizou oficialmente a realização do novo Concurso Correios 2026, que promete ser o maior processo seletivo da década para a estatal.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A previsão inicial é de 7.000 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, visando repor o quadro de funcionários defasado após anos sem contratações expressivas.

Cargos e Salários

O certame deve contemplar níveis médio e superior, com oportunidades espalhadas por todo o Brasil. Os cargos mais aguardados são:

  • Agente de Correios (Nível Médio):

    • Função: Carteiro e Atendente Comercial.

    • Salário Inicial: R$ 2.450,00 + Benefícios.

  • Analista de Correios (Nível Superior):

    • Função: Advogado, Engenheiro, Arquivista, Assistente Social.

    • Salário Inicial: Pode chegar a R$ 6.300,00.

Além do salário base, os aprovados no Concurso Correios 2026 têm direito a um pacote robusto de benefícios, incluindo vale-alimentação/refeição (aprox. R$ 1.200), plano de saúde, auxílio-creche e plano de previdência complementar (Postalis).

Quando sai o Edital?

Com a autorização publicada, o próximo passo é a contratação da banca organizadora (empresas como Cebraspe, Cesgranrio ou FGV são as favoritas). Especialistas em concursos projetam o seguinte cronograma:

  1. Escolha da Banca: Abril/2026

  2. Publicação do Edital: Maio/2026

  3. Provas: Agosto/2026

O que estudar agora?

Não espere o edital sair. A concorrência será brutal. Comece revisando as matérias básicas que caem em todos os concursos da empresa:

  • Língua Portuguesa;

  • Matemática e Raciocínio Lógico;

  • Informática Básica;

  • Conhecimentos Gerais.

Fonte: Redação ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.