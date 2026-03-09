Concurso Correios 2026: Edital com 7 mil vagas é autorizado

A notícia que milhões de concurseiros aguardavam saiu no Diário Oficial desta segunda-feira (9). O Ministério das Comunicações autorizou oficialmente a realização do novo Concurso Correios 2026, que promete ser o maior processo seletivo da década para a estatal.
A previsão inicial é de 7.000 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, visando repor o quadro de funcionários defasado após anos sem contratações expressivas.
Cargos e Salários
O certame deve contemplar níveis médio e superior, com oportunidades espalhadas por todo o Brasil. Os cargos mais aguardados são:
-
Agente de Correios (Nível Médio):
-
Função: Carteiro e Atendente Comercial.
-
Salário Inicial: R$ 2.450,00 + Benefícios.
-
-
Analista de Correios (Nível Superior):
-
Função: Advogado, Engenheiro, Arquivista, Assistente Social.
-
Salário Inicial: Pode chegar a R$ 6.300,00.
-
Além do salário base, os aprovados no Concurso Correios 2026 têm direito a um pacote robusto de benefícios, incluindo vale-alimentação/refeição (aprox. R$ 1.200), plano de saúde, auxílio-creche e plano de previdência complementar (Postalis).
Quando sai o Edital?
Com a autorização publicada, o próximo passo é a contratação da banca organizadora (empresas como Cebraspe, Cesgranrio ou FGV são as favoritas). Especialistas em concursos projetam o seguinte cronograma:
-
Escolha da Banca: Abril/2026
-
Publicação do Edital: Maio/2026
-
Provas: Agosto/2026
O que estudar agora?
Não espere o edital sair. A concorrência será brutal. Comece revisando as matérias básicas que caem em todos os concursos da empresa:
-
Língua Portuguesa;
-
Matemática e Raciocínio Lógico;
-
Informática Básica;
-
Conhecimentos Gerais.
Fonte: Redação ContilNet