Cruzeiro x Vasco onde assistir, horário e escalações (15)

O domingo (15) de futebol reserva um desfecho de gala para os torcedores. A partir das 20h30 (horário de Brasília), o gramado do Mineirão será palco do embate pesado entre Cruzeiro e Vasco da Gama, válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo nacional carrega ingredientes de sobra para prender a atenção do público, desde crises no departamento médico até estreias badaladas na área técnica.

Como a partida acontece no encerramento do fim de semana, a busca por Cruzeiro x Vasco onde assistir já movimenta a internet. A boa notícia para os fãs é que o jogão terá transmissão farta e democrática, abrangendo sinal aberto, fechado e internet.

O ContilNet organizou um superguia com os canais que vão exibir os 90 minutos do clássico, além do raio-x completo de como mineiros e cariocas vão a campo nesta noite.

📺 Onde assistir a Cruzeiro x Vasco ao vivo hoje?

Você não vai ter desculpas para perder este jogaço. A cobertura será multiplataforma, permitindo que o torcedor escolha a sua tela favorita:

TV Aberta: TV Record (transmissão gratuita para todo o Brasil).

Streaming Gratuito: CazéTV (com imagens ao vivo no YouTube).

Pay-per-view: Premiere (exclusivo para assinantes).

📋 Prováveis Escalações: Dor de cabeça na Raposa e nova era no Gigante da Colina

As pranchetas de Juan Pablo Vojvoda e do recém-chegado Renato Gaúcho prometem formações bem diferentes para o confronto desta noite.

A situação do Cruzeiro: O técnico Vojvoda tem um verdadeiro quebra-cabeça para resolver devido a uma série de lesões graves. A maior baixa é no gol: Cássio sofreu uma lesão preocupante no último jogo contra o Flamengo, corre o risco de só atuar no ano que vem, e passa a luva de titular para Matheus Cunha. Além dele, o DM celeste está lotado com Kaio Jorge (trauma no pé), Lucas Romero (fratura na costela) e Bruno Rodrigues (lesão muscular na coxa). O alento fica por conta de William, que pagou suspensão e retoma a ala direita.

O provável Cruzeiro: Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva, Christian, Gerson e Matheus Pereira; Néiser Villarreal.

A situação do Vasco: O clima em São Januário é de novidade com a beira do campo agora sob o comando de Renato Gaúcho. Em sua partida de estreia, o comandante não terá o volante Thiago Mendes, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos (Cauan Barros é o favorito para herdar a posição). Na parte tática, jogadores que entraram bem na última rodada, como o lateral Cuiabano e o meia Rojas, disputam fortemente a titularidade e podem pintar como surpresas na escalação inicial.

O provável Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton (ou Cuiabano); Hugo Moura, Cauan Barros e Tchê Tchê (ou Rojas); Nuno Moreira, David e Andrés Gómez.

⚖️ Ficha Técnica e Arbitragem

Partida: Cruzeiro x Vasco

Data e Horário: Domingo, 15 de março de 2026, às 20h30 (de Brasília).

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG).

Árbitro Principal: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes de Campo: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Comando do VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Como este duelo fecha o final de semana, o apito final vai definir exatamente como fica a corrida pelo título e contra o rebaixamento. 🟢 Acesse agora a nossa Tabela do Brasileirão e confira a classificação atualizada em tempo real!

Por: Redação ContilNet