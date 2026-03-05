O campeão do BBB 24, Davi Brito, anunciou, nesta quinta-feira (5), que se dedicará a carreira de lutador de boxe.

O influenciador, que na época do reality show sonhava em ser médico, atualizou a biografia do Instagram com a frase: “Boxe em evolução, foco total […] Uma luta feita, a próxima vai parar o Brasil”.

Nas redes sociais, Davi já publicou diversos vídeos de treinos de boxe. Em um deles, ele apareceu treinando com o campeão olímpico Hebert Conceição, que ganhou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Em novembro do ano passado, o ex-BBB lutou contra o campeão de “A Fazenda 16”, Sacha Bali, na penúltima luta do “Fight Music Show 7”.

Sacha, que também é ator, dominou o confronto e levou a melhor por decisão unânime dos juízes (59-55).