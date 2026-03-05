07/03/2026
ContilPop
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe

Campeão do BBB 24 já publicou diversos vídeos de treinos do esporte nas redes sociais

Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe • Reprodução / Instagram
Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe/Foto: Reprodução / Instagram

O campeão do BBB 24, Davi Brito, anunciou, nesta quinta-feira (5), que se dedicará a carreira de lutador de boxe.

O influenciador, que na época do reality show sonhava em ser médico, atualizou a biografia do Instagram com a frase: “Boxe em evolução, foco total […] Uma luta feita, a próxima vai parar o Brasil”.

Nas redes sociais, Davi já publicou diversos vídeos de treinos de boxe. Em um deles, ele apareceu treinando com o campeão olímpico Hebert Conceição, que ganhou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Em novembro do ano passado, o ex-BBB lutou contra o campeão de “A Fazenda 16”, Sacha Bali, na penúltima luta do “Fight Music Show 7”.

Sacha, que também é ator, dominou o confronto e levou a melhor por decisão unânime dos juízes (59-55).

