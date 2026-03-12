A equipe jurídica de Márcia Maga Nepomuceno, mãe do rapper Oruam, quebrou o silêncio e se manifestou publicamente nesta quinta-feira (12/03). O posicionamento ocorre após Márcia passar a ser considerada foragida pela Justiça no âmbito da Operação Contenção Red Legacy, que investiga a estrutura financeira de uma facção criminosa.

Em nota oficial, a defesa contesta veementemente as acusações, classificando-as como “sem fundamento”. Os advogados afirmam que há uma tentativa recorrente de associar a imagem de Márcia a atividades ilícitas sem a apresentação de provas concretas, aproveitando-se da exposição midiática da família.

Hístorico de absolvição

No texto, os representantes legais relembram que Márcia já foi alvo de uma operação semelhante no passado. Segundo a defesa, após a análise minuciosa do processo naquela ocasião, a Justiça decidiu pela absolvição total da cliente. O Ministério Público chegou a recorrer, mas a decisão favorável a ela foi mantida pelas instâncias superiores.

Defesa alega que Márcia Maga é servidora pública e não possui antecedentes criminais | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Perfil de servidora pública

Os advogados também buscaram desvincular Márcia do estereótipo de “operadora de facção”. A nota destaca que ela é:

Servidora Pública: Concursada e com anos de atuação no setor.

Ficha Limpa: Não possui antecedentes criminais registrados.

Patrimônio Declarado: Segundo a equipe, todos os seus bens foram construídos legalmente através de seu trabalho e estão devidamente declarados às autoridades.

“Tentar novamente associar Márcia a crimes já julgados e absolvidos é um erro grave”, afirmaram os advogados. A defesa agora trabalha para revogar a ordem de prisão, alegando que Márcia sempre esteve à disposição para esclarecimentos e que a medida é desproporcional.

