13/03/2026
ContilPop
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton

Rennan da Penha ironiza Erika Hilton nas redes sociais e revolta seguidores: "Pagar funcionários com nosso dinheiro suado"

Reprodução/ Instagram

O mundo do entretenimento e a política entraram em rota de colisão nesta sexta-feira (13/03). O DJ Rennan da Penha, um dos maiores nomes do funk carioca, está sendo duramente criticado e acusado de transfobia após publicar deboches direcionados à deputada federal Erika Hilton (PSol-SP).

O ataque ocorre em meio à repercussão do processo movido pela parlamentar contra o apresentador Ratinho.

Nos Stories do Instagram, o criador da Parada LGBTQIA+ do Complexo da Penha postou uma montagem ofensiva e escreveu a frase “Pessoas que gestam”, ironizando a identidade de gênero da deputada.

A postagem foi vista como um apoio velado às falas de Ratinho, que recentemente questionou a feminilidade de Hilton por critérios biológicos.

Áudio Vazado e Críticas à Gestão

A polêmica escalou quando um internauta divulgou um áudio enviado pelo DJ após ser questionado sobre a postagem. No registro, Rennan não recua e ataca o uso de verbas parlamentares pela deputada.

“Muito obrigado por você parar de me seguir. Porque eu sou contra as atitudes hipócritas da Erika Hilton”, disparou o músico, mencionando gastos com bolsas de grife e equipe de imagem.

Web Detona o DJ

A postura de Rennan causou perplexidade, especialmente pelo seu histórico de apoio à causa LGBTQIA+ no Rio de Janeiro. No X (antigo Twitter), usuários lembraram que o DJ, que já foi preso injustamente, deveria ter mais empatia com grupos minoritários.

“Inacreditável ver o Rennan fazendo coro com a transfobia. Um artista da periferia deveria saber que preconceito não é ferramenta de libertação”, escreveu um seguidor.

Contexto da briga

A tensão começou após Erika Hilton ser eleita presidente da Comissão da Mulher na Câmara. A vitória da parlamentar gerou ataques de setores conservadores e do apresentador Ratinho, que afirmou no SBT que “mulher tem que ter útero”.

Erika já protocolou um pedido de prisão contra Ratinho por transfobia e agora enfrenta novos ataques vindos de setores que, teoricamente, seriam seus aliados.

Até o momento, a assessoria da deputada Erika Hilton não se manifestou especificamente sobre as falas de Rennan da Penha, mas a parlamentar segue reafirmando que não tolerará ataques à sua dignidade no exercício do cargo.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet

