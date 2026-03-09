Dona de buffet atropela e mata menino de 5 anos em festa de casamento

A madrugada de domingo (8/3) terminou em tragédia em uma festa de casamento em Tremembé, no interior de São Paulo. A dona de buffet Luana de Castro Louzada Costa, de 34 anos, foi presa em flagrante acusada de atropelar e matar o pequeno Bento Raviv Elias Pinto, de apenas 5 anos. A empresária, que prestava serviço no evento, teria deixado o local sem prestar assistência à vítima.

Segundo as investigações da Polícia Civil, o atropelamento ocorreu na área externa do salão, localizado na Rodovia Álvaro Barbosa Lima. Testemunhas relataram que o menino estava abaixado, possivelmente procurando algo, quando foi atingido pelo veículo particular da empresária enquanto ela realizava uma manobra.

Omissão de Socorro e Alteração da Cena

O caso ganhou contornos ainda mais graves devido à conduta da suspeita e de seus funcionários após o acidente.

Falta de Assistência: Após o impacto, Luana teria retornado ao salão apenas para avisar o marido, sem socorrer o garoto. Um garçom da equipe, ao ver o desespero dos pais, utilizou o próprio carro da empresária para levar Bento ao hospital.

Limpeza do Local: Quando a Polícia Militar chegou ao endereço, constatou que a área do atropelamento havia sido lavada por funcionários do buffet, o que pode configurar fraude processual.

Depoimento: A empresária alegou ter ido para casa levada pelo marido por estar “nervosa demais” com a situação.

Investigação e Luto

O pequeno Bento não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. O enterro da criança foi realizado nesta segunda-feira (9/3), em Caçapava, sob forte clima de revolta e pedidos de justiça por parte de familiares e amigos.

Detalhes do Caso Informações Oficiais Vítima Bento Raviv Elias Pinto, 5 anos Suspeita Luana de Castro Louzada Costa (Presa) Local Tremembé, SP (Parque Vera Cruz) Acusações Homicídio culposo, Omissão de socorro e Fraude processual Status Inquérito policial em andamento

A Polícia Civil agora busca identificar quem deu a ordem para a lavagem do local e apurar se houve negligência na condução do veículo por parte da dona de buffet. Luana permanece à disposição da Justiça, enquanto o buffet suspendeu suas atividades temporariamente devido à repercussão do caso.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet