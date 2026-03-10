Entenda a internação de Carlos Alberto de Nóbrega

O público foi pego de surpresa nesta terça-feira (10) com notícias vindas do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O motivo da internação de Carlos Alberto de Nóbrega, de 89 anos, foi revelado pelo próprio apresentador em suas redes sociais, após ele dar entrada na unidade semi-intensiva no último domingo (8).

O líder de “A Praça é Nossa” explicou que procurou ajuda médica inicialmente devido a um quadro de pressão alta. No entanto, durante a bateria de exames preventivos, a equipe médica detectou uma complicação inesperada que acendeu o sinal de alerta devido à idade do comunicador.

Diagnóstico de pneumonia e cuidados

Segundo Carlos Alberto, a hospitalização revelou uma pneumonia leve. “Eu vim tratar de uma coisa e descobri outra: estou com uma pneumonia pequena”, relatou o artista em vídeo gravado no quarto do hospital. Ele destacou que, embora a pressão já esteja controlada, a pneumonia exige observação rigorosa.

Carlos Alberto de Nóbrega aparece ao lado da esposa, Renata, durante café da manhã no hospital

Detalhes do estado de saúde:

Pressão Arterial: Já estabilizada e sob controle medicamentoso.

Quadro Pulmonar: Classificado como “pneumonia pequena”, mas perigoso para pacientes com quase 90 anos.

Previsão de Alta: O apresentador deve permanecer internado por mais um ou dois dias para garantir que a infecção não evolua.

Acompanhamento: Ele está sob os cuidados da esposa, a médica Renata de Nóbrega, que aparece ao seu lado nas imagens.

“Graças a Deus estou bem”

Apesar de estar na unidade semi-intensiva, o humorista tranquilizou os fãs ao aparecer tomando café da manhã e demonstrando bom humor. A decisão de mantê-lo no hospital é puramente preventiva, visando evitar que o quadro respiratório se agrave em ambiente doméstico.

A assessoria do SBT e do hospital reforçam que o quadro é estável e que o apresentador segue lúcido e comunicativo.

