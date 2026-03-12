O clima já é de jogo em São Januário! Faltando poucas horas para a bola rolar pelo Campeonato Brasileiro Série A, a principal pauta nas mesas de bar e nos grupos de WhatsApp neste horário de almoço de quinta-feira (12) é uma só: quem vai a campo no clássico nacional das 19h30?

A busca pela escalação Vasco x Palmeiras hoje movimenta os torcedores, já que ambos os técnicos fecharam os últimos treinamentos e prometeram surpresas. De um lado, o Cruzmaltino quer usar a força da sua torcida; do outro, o estrelado elenco Alviverde chega focado em levar os três pontos para São Paulo.

O ContilNet apurou as últimas movimentações dos bastidores e traz agora o raio-X completo dos prováveis times titulares, dúvidas e desfalques confirmados para o duelo desta noite.

Como chega o Vasco da Gama?

O Gigante da Colina aposta no fator casa e na solidez defensiva que vem tentando implementar na temporada. A comissão técnica fez mistério no meio-campo, testando variações táticas durante a semana.

A principal dúvida está na volância: Cauan Barros larga na frente, mas Hugo Moura corre por fora e pode ser a surpresa de última hora para dar mais poder de marcação. No ataque, Nuno Moreira, David e Andrés Gómez formam o tridente ofensivo encarregado de furar a forte defesa paulista.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros (Hugo Moura), Thiago Mendes e Tchê Tchê; Nuno Moreira, David e Andrés Gómez.

Como chega o Palmeiras?

O Palmeiras desembarcou no Rio de Janeiro com um elenco recheado de estrelas e algumas dúvidas por conta do desgaste físico. O técnico Abel Ferreira é conhecido por não revelar o time até o limite do prazo estabelecido pela CBF (1 hora antes do jogo).

No entanto, a tendência é de força máxima. A lateral-direita tem uma disputa acirrada entre Khellven e Giay. No meio-campo, Allan e Felipe Anderson disputam uma vaga para municiar o ataque formado por Flaco López e Sosa, que prometem dar muito trabalho ao goleiro Léo Jardim.

Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas (Martínez), Andreas Pereira, Arias e Allan (Felipe Anderson); Flaco López e Sosa.

Desfalques e Pendurados

Vasco: Jair (lesão no joelho); Mateus Carvalho (lesão no joelho)

Palmeiras: Vitor Roque (recuperação de dores), Maurício (corte no pé), Murilo (lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo) e Paulinho (transição física).

Lembrando: A bola rola às 19h30 em São Januário, com transmissão ao vivo da Record TV, CazéTV (YouTube) e Premiere.

Fonte: Redação ContilNet Esportes