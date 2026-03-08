Ex-BBB Amanda Djehdian perde gêmeos e faz desabafo emocionante nas redes sociais

A ex-participante do Big Brother Brasil Amanda Djehdian usou as redes sociais neste domingo (8), Dia Internacional da Mulher, para compartilhar um relato emocionante sobre a perda gestacional de gêmeos. No desabafo, ela falou sobre a dor do aborto espontâneo e relembrou que já havia enfrentado outra perda em 2025.

Amanda contou que estava grávida de gêmeos idênticos, descoberta que trouxe grande alegria para ela e para o marido, Mateus Hoffmann. Segundo a ex-BBB, a notícia da gravidez representava a realização de um sonho do casal.

“Ironicamente, Deus realizou meu sonho e dividiu em dois nossos bebês, seriam gêmeos idênticos. Estávamos vivendo os dias mais felizes das nossas vidas”, relatou.

No entanto, a gestação não evoluiu como esperado e Amanda sofreu um aborto espontâneo. Em seu relato, ela destacou que a perda aconteceu cerca de um ano após o casal já ter enfrentado a morte de outro filho.

“Em um dia tão forte e especial para nós mulheres, venho mostrar a força de uma parte delas, as tentantes, as mães de anjos. Infelizmente, um ano depois de perder nosso primeiro bebê, novamente sofremos a perda de não um, mas dois bebês lindos”, escreveu.

Amanda também refletiu sobre o significado da breve passagem dos filhos e afirmou que acredita que eles vieram ao mundo para trazer amor e união à família.

“Deus teve outros planos. Nossos bebês vieram rapidamente para trazer amor, esperança, união e alegria. Ver nossas famílias e amigos vibrarem e orarem por eles foi lindo”, disse.

A ex-BBB falou ainda sobre o impacto emocional da perda e a dificuldade de lidar com a dor.

“Hoje não sou a Amanda que vocês conhecem. Hoje não quero ser forte. Me entrego à dor novamente, à tristeza que me consome”, afirmou.

Em outro trecho, ela destacou o apoio do marido neste momento difícil. Segundo Amanda, o companheiro tem sido seu principal suporte emocional.

“Nos braços do meu grande amor encontro amor, conforto, segurança e força. Suas palavras e seu amor são o que estão me mantendo viva”, escreveu.

A publicação gerou grande repercussão nas redes sociais, com mensagens de apoio de seguidores, amigos e outras mulheres que também compartilharam experiências semelhantes de perda gestacional.

