A crise de imagem do apresentador Ratinho ganhou um novo e pesado capítulo nesta sexta-feira (13/03).

Após a repercussão das falas contra a deputada Erika Hilton, o jornalista Ney Inácio, que trabalhou por 23 anos na equipe do SBT, veio a público para relatar o que classificou como uma rotina de humilhações, homofobia e constrangimentos nos bastidores e no palco da atração.

Em um vídeo desabafou publicado em suas redes sociais, Ney afirmou que decidiu dar seu “testemunho” diante da atual polêmica. “Ratinho sempre foi transfóbico, homofóbico, tudo que é ‘fobia’ ele tem”, disparou o ex-repórter, que alega possuir provas gravadas de todas as situações descritas.

Constrangimento ao vivo

Ney detalhou episódios em que era alvo de piadas de cunho sexual feitas pelo apresentador durante as entradas ao vivo. Segundo o jornalista, a produção era orientada a tocar a música “Pavão Misterioso” sempre que ele aparecia. Ao questionar Ratinho sobre o motivo, teria ouvido como resposta: “Porque o pavão não abre o rabo? Ele abre o rabo igual você”.

Em outro momento citado, o repórter afirma ter sido questionado por Ratinho diante da plateia se ele “mordia ou chupava”. “O pessoal morreu de dar risada. Eu peguei e saí de cena, fui para a coxia”, relembrou Ney, visivelmente amargurado com a memória.

“Portas fechadas”

Questionado por seguidores sobre o motivo de ter permanecido tanto tempo no programa, Ney Inácio explicou o “estigma” de trabalhar na atração. “Quando você está no programa do Ratinho, as portas estão fechadas em outros lugares. As pessoas associam a tua imagem ao programa”, afirmou, sugerindo que se sentia preso profissionalmente à imagem do apresentador.

“Tenho tudo gravado”

O jornalista foi enfático ao dizer que se precaveu antes de deixar a emissora. “Eu tenho vídeo de tudo isso guardado. Antes de tirarem da internet, eu guardei”, declarou Ney. A revelação coloca ainda mais pressão sobre o SBT, que nesta manhã confirmou a permanência de Ratinho na grade, mas agora precisa lidar com acusações de assédio moral e preconceito vindas de dentro de sua própria história.

Até o fechamento desta reportagem, a assessoria de Ratinho não havia se manifestado sobre as declarações específicas de Ney Inácio.

