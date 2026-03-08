Filho de Ali Khamenei é escolhido como novo líder supremo do Irã após morte do aiatolá

O Irã anunciou neste domingo (8) a escolha de Mojtaba Khamenei, filho do aiatolá Ali Khamenei, como o novo líder supremo do país. A decisão foi tomada pela Assembleia de Peritos, órgão religioso responsável por definir quem ocupará o posto mais alto da estrutura política e religiosa iraniana.

Mojtaba Khamenei tem 56 anos e é clérigo xiita. Ao longo dos últimos anos, ganhou influência dentro do sistema político do país, especialmente por suas ligações com a Guarda Revolucionária Islâmica, uma das forças militares mais poderosas do Irã.

De acordo com a imprensa estatal iraniana, a escolha foi feita por maioria de votos entre os integrantes da Assembleia, composta por 88 aiatolás. O grupo é responsável por eleger e supervisionar o líder supremo desde a Revolução Islâmica de 1979.

A nomeação ocorre após a morte de Ali Khamenei, que ocupava o cargo havia mais de três décadas. Considerado a principal autoridade política e religiosa do país, ele acumulava funções de líder espiritual, chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas.

Durante sua gestão, o regime iraniano foi marcado por forte controle político interno, repressão a opositores e tensão constante com países do Ocidente, especialmente os Estados Unidos e aliados no Oriente Médio.

Com a escolha de Mojtaba Khamenei, analistas apontam que o país tende a manter a mesma linha política e ideológica adotada nas últimas décadas. A sucessão também reforça a continuidade da influência da família Khamenei dentro da estrutura de poder iraniana.

A decisão da Assembleia de Peritos ainda deve passar por etapas formais de confirmação dentro do sistema político do país, mas já foi divulgada oficialmente pela mídia estatal iraniana.

