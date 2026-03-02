O Flamengo confirmou com autoridade a vaga na final do Campeonato Carioca 2026 ao atropelar o Madureira no jogo de volta da semifinal, disputado nesta segunda-feira (2/3), no Maracanã. Com uma atuação dominante e aproveitando a ampla vantagem conquistada na ida (3 x 0), o Rubro-Negro ampliou o placar agregado para 11 x 0 e carimbou seu passaporte para a decisão contra o Fluminense. Pedro foi o destaque da noite com quatro gols.
Além do camisa 9, Paquetá fez dois, Jean Vianna marcou contra e Samuel Lino fechou a goleada.
O Mengão entrou em campo com várias peças poupadas, como Arrascaeta, Léo Pereira, Pulgar, Jorginho e Bruno Henrique, devido ao desgaste recente e à derrota na final da Recopa Sul-Americana. Vendo a pressão da torcida, mesmo assim, o time comandado por Filipe Luís não deu chances ao adversário e mostrou superioridade técnica e física desde o apito inicial.
Lucas Paquetá foi um dos nomes da noite, marcando duas vezes e comandando o ataque Rubro-Negro. O primeiro gol veio aos quatro minutos do primeiro tempo, com um belo cabeceio após cruzamento preciso, abrindo o placar. Paquetá ampliou aos 22 minutos com um chute colocado, fazendo 2 x 0 no duelo de volta.
O Madureira, que precisava de uma reação heroica para reverter o 3 x 0 da ida, pouco ameaçou e viu o Flamengo controlar o jogo com tranquilidade. E o que estava difícil, ficou ainda pior após gol contra do zagueiro Jean Vianna, que tentou cortar e acabou ampliando o placar para o Rubro-Negro em lance infeliz.
Nos acréscimos do primeiro tempo, o tento veio dos pés de Pedro. Alex Sandro avançou e cruzou a boa para o camisa 9 do Flamengo iniciar seu show.
O segundo tempo continuou frenético. Pedro fez dois em poucos minutos. Com dois jogados Vitão passou para Royal dentro da área e Pedro completou para o gol, aos dois minutos. O outro veio logo após a saída de bola, Evertton Araújo contra-atacou, e a posse ficou com Pedro, que foi certeiro para o gol.
O quarto veio aos 21. Emerson Royal passou para o camisa 9, que dominou com liberdade para fazer mais um. Samuel Lino não ficou de fora. O atleta conduziu a entrada da área e finalizo no canto aos 42 da segunda etapa, selando a goleada.
Agora o time encara o Fluminense no domingo (8/3), em jogo único no Maracanã.
Veja o vídeo: