Fluminense x Athletico-PR onde assistir, horário e escalações (15)

O tradicional horário das 16h deste domingo (15) reserva um grande confronto para os amantes do futebol brasileiro. O Maracanã será o palco do duelo entre Fluminense e Athletico-PR, em partida que promete muita intensidade tática pelo Campeonato Brasileiro.

De um lado, o Tricolor carioca busca impor o fator casa; do outro, o Furacão chega com o “tanque cheio” após um longo período de preparação. Para o torcedor que já está organizando a tarde, a busca por Fluminense x Athletico-PR onde assistir disparou nas últimas horas.

O ContilNet preparou o guia completo com a transmissão oficial, a ficha técnica e as escalações que os técnicos Luis Zubeldía e Odair Hellmann devem mandar a campo.

📺 Onde assistir Fluminense x Athletico-PR ao vivo?

A partida deste domingo terá transmissão tanto na TV aberta quanto no sistema de pay-per-view, atendendo a todos os torcedores:

TV Aberta: TV Globo (transmissão exclusiva da Globo Rio para a praça).

Pay-per-view: Premiere (para todo o Brasil).

📋 Como chegam as equipes? (Prováveis Escalações)

Os dois times chegam com cenários físicos e táticos bem diferentes para o confronto no Rio de Janeiro.

O momento do Fluminense: O técnico Luis Zubeldía tem o elenco à disposição, sem desfalques de peso, o que permite fazer ajustes táticos pontuais visando maior agressividade. As novidades podem aparecer na lateral esquerda, com Guilherme Arana, e no setor ofensivo, com a entrada de Serna.

Provável escalação do Flu: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana); Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, John Kennedy e Savarino (Serna).

O momento do Athletico-PR: O Furacão chega com uma vantagem física considerável. A equipe comandada por Odair Hellmann não entra em campo desde o dia 25 de fevereiro, já que o duelo contra o Botafogo (pela 4ª rodada) precisou ser adiado. O treinador aproveitou a pausa forçada para recuperar o elenco fisicamente e intensificar os treinos táticos.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Benavidez, Terán, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla e Zapelli; Julimar, Viveros e Mendoza.

⚖️ Ficha Técnica e Arbitragem

Partida: Fluminense x Athletico-PR

Data e Horário: Domingo, 15 de março de 2026, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Por: Redação ContilNet