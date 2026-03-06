Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma tentativa de fuga nada bem-sucedida protagonizada por um homem que decidiu escapar da polícia pelo telhado de uma residência.

Nas imagens, o suspeito corre por cima das casas e tenta pular de um telhado para outro, em uma cena que lembra filmes de ação. No entanto, o plano não sai como esperado. Ao tentar fazer o salto, ele acaba batendo com o rosto na parede da casa vizinha, derrubando tijolos e parte do telhado.

Mesmo após a queda, o homem ainda tenta continuar a fuga pela lateral da residência. Mas a tentativa dura pouco: um policial aparece logo em seguida e fecha o cerco, impedindo que ele siga correndo.

O momento inusitado rapidamente virou motivo de piadas nas redes sociais. Internautas compararam a cena com personagens de filmes e super-heróis, dizendo que “os poderes do Homem-Aranha falharam” e que “acabou a teia”.

Veja o vídeo: