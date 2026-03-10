A cúpula da TV Globo decidiu realizar uma manobra arriscada na grade de programação deste domingo (15), e a estratégia da Globo com Eliana e BBB 26 já está incendiando as redes sociais.

Para garantir que a estreia do programa Em Família com Eliana não flope diante da concorrência, a emissora “apelou” para o seu maior trunfo de audiência: o Big Brother Brasil.

A mudança consiste em exibir a formação do Paredão ao vivo às 13h50, entregando o público diretamente para Eliana às 14h20.

Oficialmente, a Globo justifica a alteração devido à transmissão do Oscar 2026, mas especialistas e internautas não compraram a versão, classificando a movimentação como um sinal claro de insegurança frente ao SBT.

O “Fator Celso Portiolli” e a guerra dos domingos

O motivo do receio global tem nome e sobrenome: Celso Portiolli. O Domingo Legal vive uma fase de ouro no SBT, frequentemente beliscando a liderança. Ao colocar o BBB 26 como “sala de espera” para Eliana, a Globo tenta blindar sua nova estrela de um possível revés em sua primeira tarde na nova casa.

Eliana estreia na Globo sob sombra de estratégia agressiva com o BBB 26 | Foto: Divulgação/Globo

Reações e memes nas redes sociais

A web não perdoou a manobra. No X (antigo Twitter), o termo “desespero” chegou aos Trending Topics. Confira os pontos principais da repercussão:

Críticas de Especialistas: Jornalistas de TV apontam que a Globo “passou um cheque de desespero” ao usar o reality para escorar a apresentadora.

Piadas no SBT: Relatos de bastidores indicam que a mudança virou motivo de chacota na emissora de Silvio Santos, que vê a estratégia como um reconhecimento da força de Portiolli.

Divisão de Horários: O BBB 26 terá jornada dupla no domingo, com a formação do Paredão à tarde e um resumo dos fatos às 19h20.

Como fica a grade de domingo (15/3):

13h50: BBB 26 – Formação de Paredão (Ao Vivo) 14h20: Estreia de Em Família com Eliana 19h20: BBB 26 – Edição de Domingo (Parte 2) 23h30: Cerimônia do Oscar 2026

A pressão sobre Eliana é imensa. Resta saber se o público do “fogo no parquinho” permanecerá ligado para acompanhar a nova fase da “loira dos domingos” ou se migrará para os clássicos quadros do SBT.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet