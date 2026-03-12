Fechando a noite desta quinta-feira (12) pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Red Bull Bragantino protagonizaram um duelo de tempos distintos. Jogando na Arena, em Porto Alegre, o Tricolor saiu na frente logo no início da partida, mas não conseguiu segurar a pressão do Massa Bruta e amargou um empate em 1 a 1.

A busca por detalhes sobre o duelo Grêmio x Bragantino hoje tomou conta das redes sociais logo após o apito final. A torcida gremista debate as escolhas do técnico Luís Castro no segundo tempo e lamenta os pontos perdidos dentro de casa, que impediram a equipe de se aproximar do topo da tabela.

O ContilNet preparou o resumo com os gols, a análise da partida e como ficou a classificação da Série A.

O Jogo: Início arrasador do Grêmio e reação paulista

O Grêmio começou o jogo a todo vapor e não demorou para incendiar a Arena. Logo aos 6 minutos da etapa inicial, o atacante colombiano Enamorado fez boa jogada e cruzou na medida para Carlos Vinicius. O centroavante aproveitou o contrapé do goleiro Cleiton e cabeceou para o fundo da rede, abrindo o placar: 1 a 0.

O Tricolor ainda teve a chance de ampliar aos 12 minutos novamente com Carlos Vinicius, mas o ataque esbarrou na boa recuperação do zagueiro Pedro Henrique. O Bragantino, comandado por Vagner Mancini, passou a equilibrar as ações, chegou a balançar as redes com Lucas Barbosa na primeira etapa, mas o lance foi anulado pelo VAR por impedimento.

No segundo tempo, o Massa Bruta voltou melhor e passou a pressionar o Grêmio, exigindo boas defesas do goleiro Weverton. A insistência dos paulistas deu resultado aos 20 minutos. O meia Rodriguinho, que havia acabado de entrar na partida, arriscou um chute de fora da área, a bola desviou na marcação e enganou Weverton, decretando o empate: 1 a 1.

Nos minutos finais, o Bragantino ainda empurrou o Grêmio para o campo de defesa e quase virou a partida, mas o placar permaneceu igualado.

Escalações Oficiais e Alterações

Grêmio (Téc: Luís Castro): Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni (Léo Pérez) e Monsalve (Dodi); Enamorado (Roger), Gabriel Mec (Caio Paulista) e Carlos Vinicius.

RB Bragantino (Téc: Vagner Mancini): Cleiton; Hurtado (Eduardo Santos), Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Matheus Fernandes), Gustavo Neves (Rodriguinho) e Herrera (Pitta); Mosquera, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha (Sosa).

Como fica a tabela do Brasileirão?

O empate na Arena encerra a 5ª rodada e traz reflexões para os dois lados:

Fonte: Redação ContilNet