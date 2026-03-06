07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Gustavo Mioto recebe declaração de cantora famosa; confira

Escrito por Bacci Notícias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
gustavo-mioto-recebe-declaracao-de-cantora-famosa;-confira

Apesar de ser ex-namorado de Ana Castela, o cantor Gustavo Mioto é bastante próximo de outra cantora famosa. Trata-se de Maiara, da dupla com Maraisa. Os dois, inclusive, estão juntos nos EUA para uma pescaria em Nashville, no Tennessee.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Após alguns dias juntos pescando, ela aproveitou para fazer uma declaração ao amigo. Ela abriu o coração ao falar sobre a longa amizade que já tem quase 20 anos. Ela descreveu Mioto como “amigo para todas as horas”.

“Acho que o que ele está fazendo com sua vida vai fazer a diferença no mundo, e talvez não tenhamos tempo para tantas conversas mais”, escreveu Maiara.

Acompanhe o portal BacciNotícias no Canal do WhatsApp

Parabéns antecipado para Gustavo Mioto

A cantora aproveitou para dar os parabéns antecipado ao amigo pelo aniversário e completou o texto com a seguinte frase:

“E estarei lá para você toda vez que tocar… 20 anos não são 20 dias!”, sentenciou.

Leia mais no BacciNotícias:

  • Sem Ana Castela, Gustavo Mioto regrava música apaixonada do casal
  • Gustavo Mioto comenta suposta ligação de Ana Castela após polêmica com Zé Felipe
  • Gustavo Mioto abandona palco em música composta com a ex Ana Castela

O post Gustavo Mioto recebe declaração de cantora famosa; confira apareceu primeiro em Bacci Noticias.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.