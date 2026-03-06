Gustavo Mioto recebe declaração de cantora famosa; confira

Apesar de ser ex-namorado de Ana Castela, o cantor Gustavo Mioto é bastante próximo de outra cantora famosa. Trata-se de Maiara, da dupla com Maraisa. Os dois, inclusive, estão juntos nos EUA para uma pescaria em Nashville, no Tennessee.
Após alguns dias juntos pescando, ela aproveitou para fazer uma declaração ao amigo. Ela abriu o coração ao falar sobre a longa amizade que já tem quase 20 anos. Ela descreveu Mioto como “amigo para todas as horas”.
“Acho que o que ele está fazendo com sua vida vai fazer a diferença no mundo, e talvez não tenhamos tempo para tantas conversas mais”, escreveu Maiara.
Parabéns antecipado para Gustavo Mioto
A cantora aproveitou para dar os parabéns antecipado ao amigo pelo aniversário e completou o texto com a seguinte frase:
“E estarei lá para você toda vez que tocar… 20 anos não são 20 dias!”, sentenciou.
