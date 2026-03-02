O amor está no ar — e com águas cristalinas de fundo. Hariany Almeida e Renan Machado, irmão de Anitta, celebraram dois meses de namoro em grande estilo com uma viagem romântica para Fernando de Noronha. No domingo (1º/3), o casal compartilhou registros inéditos e trocou declarações apaixonadas, confirmando que a relação, iniciada no réveillon de 2026, segue firme e forte.

“Todo dia 01 agora é nosso. Obrigado por ser tudo que eu preciso”, escreveu Renan. A resposta de Hariany Almeida não demorou: “A vida ficou mais leve com você”. Mas, por trás dos cliques paradisíacos, os bastidores desse romance revelam uma história de apoio mútuo e flertes digitais.

Os Bastidores: Carrão de Luxo e Apoio no Carnaval

A coluna Fábia Oliveira apurou que o flerte começou pelo Instagram. Enquanto Hariany Almeida ainda frequentava o Rio de Janeiro para compromissos com a Imperatriz Leopoldinense, Renan era o responsável por buscá-la em hotéis com carros de luxo e levá-la para pagodes na Lagoa e dias de sol na praia.

O ponto de virada na relação ocorreu em dezembro, quando Hariany foi expulsa da agremiação de samba. Renan foi descrito por amigos como um verdadeiro “príncipe”, cuidando da influenciadora e sendo seu maior suporte emocional durante a polêmica.

O Pedido: Ocorreu de forma rápida e oficial em uma das idas da musa ao Rio, após o fim de suas obrigações carnavalescas.

O “Off”: Inicialmente, Hariany queria esconder o romance para evitar críticas de que estaria “se aproveitando” da fama da família de Anitta.

Diversidade Religiosa: Enquanto Hariany é católica, Renan é pai de santo. A influenciadora tem demonstrado interesse em conhecer mais sobre a religião do amado.

Convivência com a Família

Embora já conheça Anitta, Hariany Almeida ainda não teve um encontro oficial com a cunhada após o início do namoro. A influenciadora está conhecendo os familiares de Renan aos poucos, buscando manter a discrição que tanto preza, apesar da exposição inevitável.

Detalhes do Casal Informações Data de Início 01 de Janeiro de 2026 Local da Comemoração Fernando de Noronha (PE) Religiões Católica (Ela) / Umbandista (Ele) Status Namoro oficializado

A união de Hariany Almeida e Renan Machado prova que o amor pode superar barreiras religiosas e polêmicas profissionais. Entre mergulhos e declarações, o casal se consolida como um dos favoritos do público neste início de ano, equilibrando a vida sob os holofotes com momentos de cumplicidade genuína.

Fonte: Coluna Fábia Oliveira / Metrópoles

Redigido por: ContilNet