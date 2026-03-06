Homem desaparece em Rio Branco e família pede ajuda para encontrá-lo

Um homem está desaparecido em Rio Branco e familiares pedem ajuda da população para obter informações que possam ajudar a localizá-lo.

De acordo com informações repassadas ao ContilNet, ele foi visto pela última vez por volta das 13h desta sexta-feira (6), na capital acreana. Desde então, não houve mais notícias sobre o seu paradeiro, o que tem causado preocupação entre parentes e amigos.

A família solicita que qualquer pessoa que tenha informações que possam ajudar a encontrá-lo entre em contato pelo número (68) 99226-9582.