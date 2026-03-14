Horário da F1 amanhã: Onde assistir ao GP da China (14)

Os fãs brasileiros de automobilismo vão precisar de café extra neste fim de semana. Após uma madrugada de sábado (14) intensa com a definição do grid de largada em Xangai, as atenções agora se voltam para a corrida principal do Grande Prêmio da China, a segunda etapa da temporada 2026 da categoria.
Como a prova acontece do outro lado do mundo, o fuso horário exige planejamento dos torcedores no Brasil. O horário da F1 amanhã será o grande desafio para quem não quer perder a largada ao vivo e prefere fugir dos “spoilers” nas redes sociais durante a manhã de domingo.
O ContilNet preparou o guia completo com a programação oficial para você acertar o relógio e sintonizar no canal certo.
⏰ Que horas começa a corrida no domingo?
A programação em Xangai promete exigir esforço dos fãs brasileiros. A corrida principal terá largada ainda nas primeiras horas da madrugada.
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Data: Domingo, 15 de março de 2026
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Horário da Corrida: A partir das 04h00 (horário de Brasília).
Dica da Redação: A transmissão oficial costuma abrir o pré-jogo cerca de 30 a 45 minutos antes de os semáforos se apagarem, mostrando o desfile dos pilotos, as estratégias de pneus e a formação do grid de largada definido no treino classificatório desta madrugada.
📺 Onde assistir ao GP da China ao vivo?
A transmissão da Fórmula 1 no Brasil segue em multiplataforma, oferecendo opções tanto na televisão quanto via streaming para assistir pelo celular direto da cama:
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TV Aberta: TV Band (cobertura completa em rede nacional).
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TV por Assinatura: BandSports (transmissão sem interrupções).
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Streaming Gratuito: Site oficial da Band (Band.com.br) e aplicativo Bandplay.
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Streaming Oficial (Pago): F1 TV Pro (com opção de escolher a câmera onboard de cada piloto e rádio das equipes).
🏁 O que esperar da prova em Xangai?
O Circuito Internacional de Xangai é conhecido por ter uma das maiores retas do calendário (com mais de 1 km de extensão) e curvas de altíssima exigência técnica (como o famoso “caracol” nas curvas 1 e 2). O desgaste de pneus costuma ser um fator crucial, forçando as equipes a adotarem estratégias agressivas de pit stops, o que garante ultrapassagens e emoção até as voltas finais.
Por: Redação ContilNet Esportes