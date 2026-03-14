Horário da F1 amanhã: Onde assistir ao GP da China (14)

Os fãs brasileiros de automobilismo vão precisar de café extra neste fim de semana. Após uma madrugada de sábado (14) intensa com a definição do grid de largada em Xangai, as atenções agora se voltam para a corrida principal do Grande Prêmio da China, a segunda etapa da temporada 2026 da categoria.

Como a prova acontece do outro lado do mundo, o fuso horário exige planejamento dos torcedores no Brasil. O horário da F1 amanhã será o grande desafio para quem não quer perder a largada ao vivo e prefere fugir dos “spoilers” nas redes sociais durante a manhã de domingo.

O ContilNet preparou o guia completo com a programação oficial para você acertar o relógio e sintonizar no canal certo.

⏰ Que horas começa a corrida no domingo?

A programação em Xangai promete exigir esforço dos fãs brasileiros. A corrida principal terá largada ainda nas primeiras horas da madrugada.

Data: Domingo, 15 de março de 2026

Horário da Corrida: A partir das 04h00 (horário de Brasília).

Dica da Redação: A transmissão oficial costuma abrir o pré-jogo cerca de 30 a 45 minutos antes de os semáforos se apagarem, mostrando o desfile dos pilotos, as estratégias de pneus e a formação do grid de largada definido no treino classificatório desta madrugada.

📺 Onde assistir ao GP da China ao vivo?

A transmissão da Fórmula 1 no Brasil segue em multiplataforma, oferecendo opções tanto na televisão quanto via streaming para assistir pelo celular direto da cama:

TV Aberta: TV Band (cobertura completa em rede nacional).

TV por Assinatura: BandSports (transmissão sem interrupções).

Streaming Gratuito: Site oficial da Band (Band.com.br) e aplicativo Bandplay.

Streaming Oficial (Pago): F1 TV Pro (com opção de escolher a câmera onboard de cada piloto e rádio das equipes).

🏁 O que esperar da prova em Xangai?

O Circuito Internacional de Xangai é conhecido por ter uma das maiores retas do calendário (com mais de 1 km de extensão) e curvas de altíssima exigência técnica (como o famoso “caracol” nas curvas 1 e 2). O desgaste de pneus costuma ser um fator crucial, forçando as equipes a adotarem estratégias agressivas de pit stops, o que garante ultrapassagens e emoção até as voltas finais.

Por: Redação ContilNet Esportes