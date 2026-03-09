Imposto de Renda 2026: Receita libera programa e nova isenção

A espera acabou. A Receita Federal liberou na manhã desta segunda-feira (9) o download do programa gerador do Imposto de Renda 2026 (ano-base 2025). Com o sistema no ar, milhões de contribuintes já correm para enviar a declaração nos primeiros dias e garantir a restituição nos lotes prioritários.

A grande novidade deste ano, no entanto, é a atualização da tabela progressiva, que ampliou a faixa de isenção, livrando milhares de brasileiros da obrigatoriedade de pagar o tributo.

Quem deve declarar em 2026?

As regras mudaram para acompanhar a inflação. Este ano, está obrigado a declarar o Imposto de Renda 2026 quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 36.800,00 no ano passado.

Além disso, a obrigatoriedade se aplica a quem:

Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 60 mil;

Obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos;

Realizou operações em bolsas de valores acima de R$ 50 mil;

Possuía bens ou direitos, em 31 de dezembro de 2025, de valor total superior a R$ 400 mil.

Restituição via Pix continua como prioridade

Para quem tem pressa em receber o dinheiro de volta, a Receita manteve a regra de ouro: quem optar por receber a restituição via Pix (chave CPF) ou utilizar a Declaração Pré-preenchida entra na fila de prioridade, logo após os grupos legais (idosos e professores).

Calendário de Restituição 2026

Fique atento às datas de pagamento dos lotes:

1º lote: 31 de maio 2º lote: 30 de junho 3º lote: 31 de julho 4º lote: 31 de agosto 5º lote: 29 de setembro

Como baixar o programa?

O download já pode ser feito diretamente no site da Receita Federal ou através do aplicativo “Meu Imposto de Renda” para celulares (Android e iOS).

Especialistas recomendam não deixar para a última hora. O prazo final para a entrega do Imposto de Renda 2026 encerra-se no dia 31 de maio. Quem perder a data está sujeito a multa mínima de R$ 165,74.

