Após ação do Ministério Público de São Paulo (MPSP), o influenciador Luís Felipe de Oliveira, conhecido como Felipe Heystee nas redes sociais, teve prisão preventiva decretada, acusado de ter praticado o chamado “golpe do amor”.

De acordo com a denúncia, oferecida pelo promotor Renan Mendes Rodríguez, o acusado causou prejuízo de quase R$ 208 mil a um homem que pensou estar se relacionando com uma mulher.

A prisão foi decretada na última quarta-feira (4/3), mesma data em que a 1ª Vara Criminal de Cotia, na região metropolitana de São Paulo, recebeu a denúncia transformou o acusado em réu na Justiça peplo crime estelionato praticado por meio de fraude eletrônica.

Também a pedido da Promotoria, foi deferido o sequestro e bloqueio de valores do influenciador até o limite do dano financeiro causado à vítima.

Perfil falso

Segundo as investigações, o influenciador criou um perfil falso em rede social e aplicativos de mensagens para se passar por uma mulher e iniciar um relacionamento amoroso virtual com a vítima. Por mais de dois anos de conversas, ele explorou a fragilidade emocional do homem para induzi-lo a realizar transferências bancárias e pagamentos sob diversos pretextos.

O réu possui grande alcance nas redes sociais, com cerca de 2,3 milhões de seguidores no TikTok e mais 1,5 milhão e 451 mil seguidores em perfis do Instagram.

Conforme apurado, Oliveira vem se utilizando dessa visibilidade não apenas para práticas ilícitas, mas também para difundir táticas sobre como obter dinheiro de forma fraudulenta, inclusive por meio de vídeos publicados na internet.

Ainda segundo o Ministério Público, o denunciado apresenta histórico de golpes virtuais contra diversas vítimas e já foi citado em diferentes ocorrências relacionadas a fraudes praticadas em plataformas virtuais.

Expulsão de reality

O influenciador foi expulso do reality Rancho do Maia, de Carlinhos Maia, após trocar agressões com Gregory Kessey, em 2024.

Carlinhos Maia comentou que as pessoas só começaram a gostar dele por conta de uma live feita em suas redes sociais para um milhão de pessoas em que o rapaz abriu o coração. “Hoje eu poderia não ter mostrado as meninas abraçando ele, poderia não ter mostrado a evolução, mas vocês precisam entender os bastidores”, detalhou.

O Metrópoles não conseguiu contato com o influenciador ou a equipe de defesa até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.