Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Bárbara Lasmar denunciou o fisiculturista Anderson Miranda após sucessivas agressões e ameaças de morte em Uberlândia; Justiça concedeu liberdade provisória ao suspeito

Influenciadora Bárbara Lasmar relata agressões sofridas pelo ex-companheiro em Uberlândia.
A influenciadora fitness Bárbara Lasmar utilizou suas redes sociais para fazer um desabafo corajoso e denunciar as agressões cometidas por seu ex-companheiro, o fisiculturista Anderson Leite de Miranda, de 30 anos. Em um vídeo que rapidamente viralizou, Bárbara detalha episódios de violência extrema ocorridos em Minas Gerais, muitos deles presenciados pela filha pequena do casal.

Segundo o relato da vítima, as agressões se tornaram um ciclo perigoso que se intensificava a cada reconciliação. “Sempre que eu perdoava, as agressões se tornavam piores”, afirmou a influenciadora, que decidiu tornar o caso público como uma forma de proteção, alegando temer pela própria vida diante das constantes ameaças de morte.

“Ficou me chutando enquanto eu carregava a minha filha”

O depoimento de Bárbara Lasmar traz detalhes estarrecedores sobre a conduta do fisiculturista durante as crises de ciúmes e agressividade.

  • Agressões Físicas: Bárbara relatou ter recebido socos na cabeça que a fizeram perder a consciência momentaneamente.

  • Violência na Frente da Criança: Em um dos momentos mais dramáticos, ela afirma que Anderson continuou a chutá-la mesmo enquanto ela carregava a filha no colo.

  • Ameaças de Morte: Segundo a vítima, o agressor prometeu “terminar o serviço” e matá-la assim que deixasse a prisão.

  • Cárcere e Asfixia: Relatos indicam que ela foi asfixiada e pressionada a manter uma rotina normal para disfarçar as marcas da violência.

Cronologia do Caso e Decisão Judicial

Anderson foi preso inicialmente em uma academia em Uberlândia, após Bárbara conseguir acionar a Polícia Militar. No entanto, o desfecho na Justiça gerou indignação na influenciadora e em seus seguidores.

Data Evento Status
02/05 Denúncia e Prisão Anderson preso em academia no Triângulo Mineiro
Maio/2025 Período de Agressões Relatos de asfixia, xingamentos e espancamento
04/03/2026 Audiência de Custódia Justiça de Minas Gerais concede liberdade ao suspeito
Atual Medidas de Segurança Bárbara afirma temer que ele cumpra as ameaças

A decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) de permitir que o fisiculturista responda ao processo em liberdade foi recebida com medo por Bárbara Lasmar. Ela reforça que aguardou o momento mais seguro para denunciar e que a exposição do vídeo é seu último recurso para garantir que a sociedade acompanhe o desenrolar do caso e a sua segurança.

Denuncie: Se você ou alguém que você conhece sofre violência doméstica, ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher) ou 190 (Polícia Militar).

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet

