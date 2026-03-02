Ivete Sangalo, de 53 anos, voltou às redes, nesta segunda-feira (2), após cirurgia em decorrência de uma queda, para fazer uma live e dar ‘notícias maravilhosas’ aos fãs. Com edemas no rosto após a operação no domingo (1), ela contou — diretamente do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo –, que precisou operar a face após quebrar dois ossos na altura da maçã do rosto.
“Tanto amor que recebi… Fizemos a cirurgia domingo de manhã, passei o dia repousando, uma orientação médica, mas quero contar de uma forma objetiva porque sei que muita gente está qurendo saber”, disse ela, relembrando o diagnóstico da síndrome vasovagal, que traz predisposições a desmaios em quadros de pressão baixa, estresse ou desidratação.
“Caí, quebrei esses dois ossos”, contou, apontando para o rosto, e nomeando o osso zigomático – que forma a proeminência das maçãs do rosto e parte da órbita ocular. Logo após a queda, foi internada no Hospital Aliança, em Salvador. “Eu cheguei meio desacordada, porque a pancada foi forte”, lembrou.
Depois, seguiu para São Paulo, onde foi operada por um cirurgião de face, com acompanhamento da equipe médica do Sírio-Libanês. “Foi uma lesão grave, bastante importante, mas poderia ter sido pior. Poderia ter batido a cabeça em um lugar mais crítico. Foi um livramento”, declarou.
Ivete disse que a cirurgia reconectou o osso à estrutura original e que o inchaço é esperado no pós-operatório. “Houve uma ruptura do osso e ele foi anexado de volta à sua estrutura original. Esse inchaço é natural, porque houve cirurgia, vasos cortados. Mas está tudo bem”, garantiu o médico da estrela.
