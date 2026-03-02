02/03/2026
ContilPop
Ivete Sangalo fala sobre cirurgia no rosto após queda: ‘Quebrei dois ossos’
Reality fictício com sósias de famosos do SBT viraliza nas redes
Famosa pintura de Michelangelo passa por restauração na Capela Sistina
The Actor Awards: confira a lista completa de vencedores da edição 2026
Fotos: Hariany Almeida e irmão de Anitta trocam declarações em Noronha
Saiba o estado de saúde de Ivete Sangalo após cirurgia em São Paulo
Diogo Nogueira homenageia Paolla Oliveira em show: “O amor não acaba”; Veja o vídeo
Porta do céu: a laje da Rocinha que virou trend no Brasil e no mundo
Ator de Bridgerton confirma quem será o protagonista da 5ª temporada
Mamonas Assassinas: o que o Cenipa concluiu sobre o acidente que vitimou a banda

Ivete Sangalo fala sobre cirurgia no rosto após queda: ‘Quebrei dois ossos’

Cantora sofreu acidente doméstico na quarta-feira (25)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Ivete Sangalo — Foto: Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo/Foto: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo, de 53 anos, voltou às redes, nesta segunda-feira (2), após cirurgia em decorrência de uma queda, para fazer uma live e dar ‘notícias maravilhosas’ aos fãs. Com edemas no rosto após a operação no domingo (1), ela contou — diretamente do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo –, que precisou operar a face após quebrar dois ossos na altura da maçã do rosto.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

“Tanto amor que recebi… Fizemos a cirurgia domingo de manhã, passei o dia repousando, uma orientação médica, mas quero contar de uma forma objetiva porque sei que muita gente está qurendo saber”, disse ela, relembrando o diagnóstico da síndrome vasovagal, que traz predisposições a desmaios em quadros de pressão baixa, estresse ou desidratação.

“Caí, quebrei esses dois ossos”, contou, apontando para o rosto, e nomeando o osso zigomático – que forma a proeminência das maçãs do rosto e parte da órbita ocular. Logo após a queda, foi internada no Hospital Aliança, em Salvador. “Eu cheguei meio desacordada, porque a pancada foi forte”, lembrou.

Depois, seguiu para São Paulo, onde foi operada por um cirurgião de face, com acompanhamento da equipe médica do Sírio-Libanês. “Foi uma lesão grave, bastante importante, mas poderia ter sido pior. Poderia ter batido a cabeça em um lugar mais crítico. Foi um livramento”, declarou.

Ivete disse que a cirurgia reconectou o osso à estrutura original e que o inchaço é esperado no pós-operatório. “Houve uma ruptura do osso e ele foi anexado de volta à sua estrutura original. Esse inchaço é natural, porque houve cirurgia, vasos cortados. Mas está tudo bem”, garantiu o médico da estrela.

Assista o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.