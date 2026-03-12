O anúncio do retorno das Pussycat Dolls deveria ser um momento de celebração para os fãs de música pop, mas a novidade foi ofuscada por uma briga pública entre as integrantes.

Nesta quinta-feira (12/03), a ex-integrante Jessica Sutta utilizou suas redes sociais para expressar uma profunda indignação após ser deixada de fora da nova fase do grupo, a turnê PCD Forever.

O projeto, anunciado no início da semana, contará apenas com a presença de Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt e Ashley Roberts. A decisão de reduzir o grupo à formação de trio não apenas chocou os seguidores, mas parece ter sido a gota d’água para as integrantes “escanteadas”.

Indireta pesada e marcação estratégica

Sem esconder a raiva, Jessica publicou uma mensagem agressiva em seus Stories do Instagram. “Vão se foder! Quando você diz ao contrário, continua sendo a mesma coisa, mas com sotaque britânico”, disparou a artista.

O detalhe que mais chamou a atenção foi a marcação de Carmit Bachar, outra integrante da formação clássica que também foi ignorada no convite para o retorno.

Jessica Sutta e Carmit Bachar formam “frente unida” contra a nova turnê anunciada por Nicole Scherzinger | Foto: Reprodução/Instagram

“Lembre-se de quem fica na chuva”

Pouco tempo depois da primeira explosão, Sutta voltou a postar uma reflexão que muitos interpretaram como uma crítica direta à lealdade das colegas que seguiram com o projeto. “O importante é quem fica na chuva com você, quando eles também têm a opção de ficar secos. Lembre-se disso”, escreveu a cantora.

A ausência de Jessica e Carmit na turnê PCD Forever levanta novamente as antigas discussões sobre o protagonismo excessivo de Nicole Scherzinger e a desvalorização das demais vozes do grupo, um problema que já havia causado o fim da banda em 2010. Até o momento, o trio oficial do retorno não se manifestou sobre as declarações das ex-colegas.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet