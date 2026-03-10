A terça-feira (10) chegou com um cardápio de luxo para os fãs de futebol. Se você estava procurando os jogos de hoje e onde assistir ao vivo, prepare o controle remoto, pois a agenda está dividida entre a magia da Champions League durante a tarde e a tensão das copas sul-americanas e nacionais à noite.
Para você não perder nenhum lance, preparamos o guia completo com todas as transmissões na TV aberta, fechada e nos serviços de streaming.
🇪🇺 Champions League (Oitavas de Final)
A tarde é de futebol europeu no mais alto nível, com a abertura dos jogos de ida das oitavas de final. O grande destaque é a transmissão em TV aberta para todo o Brasil.
14h45 – Galatasaray x Liverpool | Onde assistir: TNT e Max
17h00 – Newcastle x Barcelona | Onde assistir: SBT, TNT e Max
17h00 – Atalanta x Bayern de Munique | Onde assistir: Space e Max
17h00 – Atlético de Madrid x Tottenham | Onde assistir: Max (Exclusivo)
🌎 Copa Libertadores (Fase de Grupos)
A noite sul-americana promete fortes emoções com a estreia de gigantes brasileiros buscando a “Glória Eterna”.
19h00 – The Strongest x Grêmio | Onde assistir: Paramount+
21h30 – Flamengo x Colo-Colo | Onde assistir: ESPN e Disney+
21h30 – Universitario x LDU | Onde assistir: Paramount+
🇧🇷 Copa do Brasil (2ª Fase)
Os torneios nacionais também agitam a noite com partidas únicas e eliminatórias. Quem perder, está fora e dá adeus à premiação milionária da CBF.
19h15 – CRB x Operário-PR | Onde assistir: SporTV e Premiere
20h00 – Criciúma x Brasiliense | Onde assistir: Amazon Prime Video
21h30 – Vasco x Água Santa | Onde assistir: SporTV e Premiere
🇸🇦 Campeonato Saudita e Outros
Para quem gosta de acompanhar as estrelas do futebol mundial no Oriente Médio, também tem bola rolando na liga de Cristiano Ronaldo e Neymar.
14h00 – Al-Nassr x Al-Ettifaq | Onde assistir: BandSports e Canal GOAT (YouTube)
16h30 – Al-Hilal x Al-Shabab | Onde assistir: Canal GOAT (YouTube)
Dica do Editor: Como muitos jogos acontecem no mesmo horário (especialmente às 21h30), lembre-se de conferir se o seu aplicativo de streaming está atualizado para evitar travamentos na hora do apito inicial.
Fonte: Redação ContilNet Esportes (Horários de Brasília)