11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Jogos de hoje Champions League: Horários das Oitavas de Final e onde assistir ao vivo

Tarde de quarta-feira (11) marca as partidas de ida (Jogo 1 de 2) do mata-mata. Saiba que horas a bola rola para Real Madrid x City, PSG x Chelsea e confira os canais.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Kristian Skeie – UEFA/UEFA via Getty Images

A fase mais emocionante da temporada europeia finalmente chegou. A tarde desta quarta-feira (11) marca o início dos confrontos de mata-mata da UEFA Champions League, e a busca pelos jogos de hoje Champions League disparou nesta manhã. Torcedores de todo o Brasil estão ansiosos para saber que horas a bola rola para os primeiros duelos das Oitavas de Final.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A rodada de hoje é composta exclusivamente por partidas de ida (Jogo 1 de 2), o que significa que os times mandantes buscarão construir vantagem para o jogo de volta, sem a pressão imediata de uma prorrogação ou pênaltis nesta tarde.

Agenda da Champions: Horários das Oitavas (Jogo 1)

O grande destaque do dia, sem dúvidas, é o choque de titãs entre Real Madrid e Manchester City, uma final antecipada que se tornou o maior clássico moderno da competição. Além disso, a agenda conta com o peso do PSG contra o Chelsea.

Para você organizar a sua tarde de futebol e não perder nenhum lance, confira a lista oficial com os quatro confrontos de ida desta quarta-feira (horários de Brasília):

  • 14h45Bayer Leverkusen x Arsenal (Oitavas de Final – Jogo 1)

  • 17h00PSG x Chelsea (Oitavas de Final – Jogo 1)

  • 17h00Bodø/Glimt x Sporting (Oitavas de Final – Jogo 1)

  • 17h00Real Madrid x Manchester City (Oitavas de Final – Jogo 1)

Onde assistir aos jogos ao vivo?

No Brasil, os direitos de transmissão da Liga dos Campeões da Europa pertencem ao grupo Warner Bros. Discovery. Portanto, as partidas não terão transmissão na TV Aberta (como Globo ou SBT) nesta quarta-feira.

Para acompanhar os gigantes em campo e o primeiro capítulo destas Oitavas de Final, os torcedores têm as seguintes opções oficiais:

  • TV Fechada: Canais TNT e Space (disponíveis nas principais operadoras de TV por assinatura).

  • Streaming: Aplicativo Max (que transmite todos os jogos simultaneamente ao vivo para seus assinantes).

A “Final Antecipada”: Real x City

Todas as atenções das 17h estarão voltadas para o primeiro encontro entre espanhóis e ingleses neste mata-mata. Real Madrid e Manchester City criaram a maior rivalidade europeia dos últimos anos, protagonizando duelos recheados de gols, viradas históricas e craques mundiais em campo.

Enquanto o Real confia no peso histórico de sua camisa no Santiago Bernabéu para abrir vantagem no Jogo 1, a máquina inglesa comandada por Pep Guardiola busca um bom resultado fora de casa para decidir a vaga em Manchester.

Fonte: Redação ContilNet Esportes

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.