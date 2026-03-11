A fase mais emocionante da temporada europeia finalmente chegou. A tarde desta quarta-feira (11) marca o início dos confrontos de mata-mata da UEFA Champions League, e a busca pelos jogos de hoje Champions League disparou nesta manhã. Torcedores de todo o Brasil estão ansiosos para saber que horas a bola rola para os primeiros duelos das Oitavas de Final.

A rodada de hoje é composta exclusivamente por partidas de ida (Jogo 1 de 2), o que significa que os times mandantes buscarão construir vantagem para o jogo de volta, sem a pressão imediata de uma prorrogação ou pênaltis nesta tarde.

Agenda da Champions: Horários das Oitavas (Jogo 1)

O grande destaque do dia, sem dúvidas, é o choque de titãs entre Real Madrid e Manchester City, uma final antecipada que se tornou o maior clássico moderno da competição. Além disso, a agenda conta com o peso do PSG contra o Chelsea.

Para você organizar a sua tarde de futebol e não perder nenhum lance, confira a lista oficial com os quatro confrontos de ida desta quarta-feira (horários de Brasília):

14h45 – Bayer Leverkusen x Arsenal (Oitavas de Final – Jogo 1)

17h00 – PSG x Chelsea (Oitavas de Final – Jogo 1)

17h00 – Bodø/Glimt x Sporting (Oitavas de Final – Jogo 1)

17h00 – Real Madrid x Manchester City (Oitavas de Final – Jogo 1)

Onde assistir aos jogos ao vivo?

No Brasil, os direitos de transmissão da Liga dos Campeões da Europa pertencem ao grupo Warner Bros. Discovery. Portanto, as partidas não terão transmissão na TV Aberta (como Globo ou SBT) nesta quarta-feira.

Para acompanhar os gigantes em campo e o primeiro capítulo destas Oitavas de Final, os torcedores têm as seguintes opções oficiais:

TV Fechada: Canais TNT e Space (disponíveis nas principais operadoras de TV por assinatura).

Streaming: Aplicativo Max (que transmite todos os jogos simultaneamente ao vivo para seus assinantes).

A “Final Antecipada”: Real x City

Todas as atenções das 17h estarão voltadas para o primeiro encontro entre espanhóis e ingleses neste mata-mata. Real Madrid e Manchester City criaram a maior rivalidade europeia dos últimos anos, protagonizando duelos recheados de gols, viradas históricas e craques mundiais em campo.

Enquanto o Real confia no peso histórico de sua camisa no Santiago Bernabéu para abrir vantagem no Jogo 1, a máquina inglesa comandada por Pep Guardiola busca um bom resultado fora de casa para decidir a vaga em Manchester.

Fonte: Redação ContilNet Esportes