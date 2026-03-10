Jogos desta terça-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários das partidas

O fã de futebol tem um cardápio repleto de grandes confrontos entre os jogos de hoje. O destaque absoluto fica para a UEFA Champions League, que traz duelos pesados como Newcastle x Barcelona e o encontro entre Galatasaray e Liverpool. No cenário nacional e continental, o Botafogo inicia sua caminhada na Libertadores, enquanto o Santos entra em campo pelo Brasileirão.
Confira, a seguir, a lista detalhada das partidas desta terça-feira (10), com os respectivos horários de Brasília e os canais de transmissão para você não perder nenhum lance.
Onde assistir aos jogos de hoje e horários (10/03/26)
Abaixo, organizamos as partidas por competição para facilitar sua programação:
UEFA Champions League 2025/26
O principal torneio de clubes do mundo chega às oitavas de final com transmissões divididas entre TV aberta, fechada e streaming.
|Partida
|Horário
|Onde Assistir
|Galatasaray x Liverpool
|14h45
|TNT e Max (HBO Max)
|Atalanta x Bayern de Munique
|17h00
|Max (HBO Max)
|Newcastle x Barcelona
|17h00
|SBT, TNT e Max (HBO Max)
|Atlético de Madrid x Tottenham
|17h00
|Space e Max (HBO Max)
CONMEBOL Libertadores 2026
O Glorioso faz sua estreia na fase de grupos em um duelo que promete incendiar o Estádio Nilton Santos.
-
Botafogo x Barcelona de Guayaquil — 21h30 — ESPN e Disney+
Brasileirão 2026
Pela 5ª rodada do campeonato nacional, o Peixe visita o interior paulista em busca da liderança.
-
Mirassol x Santos — 21h30 — Prime Video
Copa do Brasil 2026
Partidas decisivas pelas fases iniciais da competição mais democrática do país.
-
Portuguesa x Avaí — 19h00 — sportv e Premiere
-
Joinville x São Bernardo — 19h30 — Prime Video
-
Ponte Preta x Guarany de Bagé — 21h30 — sportv, Premiere e ge tv
CONMEBOL Libertadores Sub-20 2026
-
Bolívar x Flamengo — 19h00 — Xsports, sportv3, Pluto TV, Canal GOAT e N Sports
Prepare sua torcida, pois os jogos de hoje reservam emoções do início da tarde até o final da noite. Fique atento às possíveis alterações de última hora nas grades de programação dos canais e aproveite o melhor do futebol mundial.
Fonte: Olhar Digital
Redigido por: ContilNet