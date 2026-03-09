Kelly Key denuncia ataques de vizinho médico contra sua família no Rio; Veja vídeo

No último domingo (8/3), data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, a cantora Kelly Key utilizou suas redes sociais para fazer um grave desabafo. Ao lado do marido, Mico Freitas, a artista denunciou um vizinho — um médico famoso da área de transplante capilar — que vem aterrorizando sua família e moradores de um condomínio de luxo no Rio de Janeiro há mais de dois anos.

Segundo o casal, o homem apresenta um quadro psicológico grave, agravado pelo uso de álcool e medicamentos psiquiátricos. Entre os episódios relatados, estão tentativas de agressão contra o pai da cantora com uma barra de ferro, invasões de domicílio na vizinhança e um comportamento obsessivo direcionado às mulheres da casa, especialmente à filha de Kelly, Suzana.

Comportamentos Inquietantes e Delírios

Mico Freitas detalhou situações que beiram o surrealismo, mas que representam um risco real para a segurança de todos. O médico teria desenvolvido delírios envolvendo os aparelhos de ar-condicionado e até “festas em cima de árvores”.

Obsessão: O vizinho afirma ouvir a voz de Suzana pelo ar-condicionado e diz ter sido convidado por ela para ir ao cinema através do aparelho.

Invasão e Agressão: O homem já teria entrado na sala de uma vizinha de madrugada e tentado agredir o pai de Kelly Key.

Danos Estruturais: Ele chegou a fazer um buraco no teto de sua própria casa por alegar ouvir vozes vindas de cima.

Apelo às Autoridades e Custos de Segurança

Cansados de registrar boletins de ocorrência sem uma solução definitiva, o casal fez um apelo público ao Ministério Público para que seja nomeado um curador responsável pelo médico. Kelly Key revelou que a situação chegou a um ponto insustentável, e que o custo para manter uma equipe de segurança privada 24 horas seria de R$ 40 mil mensais.

Detalhes da Denúncia Informações Atualizadas Vítimas Principais Kelly Key, Mico Freitas e Suzana Perfil do Suspeito Médico de Transplante Capilar Tempo de Conflito Mais de 2 anos Principais Queixas Obsessão, Ameaça e Invasão Pedido Jurídico Intervenção do Ministério Público

“Nós não podemos esperar uma desgraça acontecer”, alertou Mico Freitas durante o vídeo. A cantora reforçou que a gravação não é um ataque pessoal, mas um pedido de socorro, visto que o vizinho já foi internado diversas vezes, mas recebe alta por conta própria e retorna ao condomínio em condições ainda piores. A família agora aguarda uma posição oficial das autoridades competentes.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet