O fim de semana chega com uma avalanche de lançamentos musicais no Brasil e no mundo. O grande destaque nacional fica por conta de Anitta, que apresenta ao público “Pinterest”, a aguardada primeira amostra de seu novo álbum, intitulado Equilibrium. Já Ludmilla surpreende ao mergulhar no ritmo do brega em uma colaboração inédita com a cantora Raphaela Santos.
No cenário internacional, o astro britânico Harry Styles oficializa o lançamento de seu quarto álbum de estúdio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, prometendo dominar o topo das paradas globais nos próximos meses.
Destaques que você precisa ouvir
Preparamos uma seleção com 15 novidades para renovar seu repertório sonoro neste início de março.
Anitta: Abre os caminhos para sua nova era visual e sonora com o single “Pinterest”.
Harry Styles: Entrega um álbum conceitual que mistura disco music e pop melancólico.
Ludmilla: Une forças com Raphaela Santos no single “Impossível”, reforçando sua versatilidade rítmica.
Israel & Rodolffo: A dupla sertaneja segue em alta com o segundo volume do EP “Impulso”.
Tabela de Lançamentos: Playlist da Semana
|Artista(s)
|Título da Obra
|Formato
|Gênero
|Anitta
|Single
|Pop / Dance
|Harry Styles
|Kiss All The Time. Disco…
|Álbum
|Pop / Disco
|Raphaela Santos & Ludmilla
|Impossível
|Single
|Brega
|Manu Bahtidão & Léo Santana
|Quem Disse Que o Amor é Bom
|Single
|Tecnomelody / Axé
|Naiara Azevedo
|Criado Com Vó
|Single
|Sertanejo
|Bebe Rexha
|New Religion
|Single
|Pop Eletrônico
|MC Livinho
|Causa e Efeito
|Single
|Funk / Trap
Além desses nomes, a semana traz o retorno dos Inimigos da HP com uma nova versão do clássico “Pense Em Mim”, e a estreia de Gabriel Leone no mundo fonográfico com o álbum “Minhas Lágrimas”. Para os fãs de piseiro e vaquejada, Mano Walter apresenta “Te Encontrei Na Vaquejada”, garantindo o som das festas pelo interior do país.
Seja no pop, no sertanejo ou no funk, os lançamentos musicais desta semana provam que a diversidade segue sendo a maior força do mercado em 2026. Prepare o fone de ouvido e aproveite as novidades!
Fonte: Metrópoles
Redigido por: ContilNet