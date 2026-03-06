O fim de semana chega com uma avalanche de lançamentos musicais no Brasil e no mundo. O grande destaque nacional fica por conta de Anitta, que apresenta ao público “Pinterest”, a aguardada primeira amostra de seu novo álbum, intitulado Equilibrium. Já Ludmilla surpreende ao mergulhar no ritmo do brega em uma colaboração inédita com a cantora Raphaela Santos.

No cenário internacional, o astro britânico Harry Styles oficializa o lançamento de seu quarto álbum de estúdio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, prometendo dominar o topo das paradas globais nos próximos meses.

Destaques que você precisa ouvir

Preparamos uma seleção com 15 novidades para renovar seu repertório sonoro neste início de março.

Anitta: Abre os caminhos para sua nova era visual e sonora com o single “Pinterest” .

Harry Styles: Entrega um álbum conceitual que mistura disco music e pop melancólico.

Ludmilla: Une forças com Raphaela Santos no single “Impossível” , reforçando sua versatilidade rítmica.

Israel & Rodolffo: A dupla sertaneja segue em alta com o segundo volume do EP “Impulso”.

Tabela de Lançamentos: Playlist da Semana

Artista(s) Título da Obra Formato Gênero Anitta Pinterest Single Pop / Dance Harry Styles Kiss All The Time. Disco… Álbum Pop / Disco Raphaela Santos & Ludmilla Impossível Single Brega Manu Bahtidão & Léo Santana Quem Disse Que o Amor é Bom Single Tecnomelody / Axé Naiara Azevedo Criado Com Vó Single Sertanejo Bebe Rexha New Religion Single Pop Eletrônico MC Livinho Causa e Efeito Single Funk / Trap

Além desses nomes, a semana traz o retorno dos Inimigos da HP com uma nova versão do clássico “Pense Em Mim”, e a estreia de Gabriel Leone no mundo fonográfico com o álbum “Minhas Lágrimas”. Para os fãs de piseiro e vaquejada, Mano Walter apresenta “Te Encontrei Na Vaquejada”, garantindo o som das festas pelo interior do país.

Seja no pop, no sertanejo ou no funk, os lançamentos musicais desta semana provam que a diversidade segue sendo a maior força do mercado em 2026. Prepare o fone de ouvido e aproveite as novidades!

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet