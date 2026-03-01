Grande sucesso da televisão brasileira em 2012, a novela “Avenida Brasil” estará de volta às telas da TV Globo no “Vale a Pena Ver de Novo”. Essa será a segunda vez que a trama será reprisada no horário vespertino, com data de estreia prevista para o dia 30 de março.

A emissora confirmou que a saga de Nina e Carminha vai substituir “Rainha da Sucata”, que atualmente está no ar. A novela, escrita por João Emanuel Carneiro, foi um fenômeno em sua exibição original e já foi reprisada na faixa em 2019, quando bateu recordes de audiência para o horário da tarde.

Relembre a história da lendária novela

A trama gira em torno de Rita (Mel Maia), que sofre com a perda do pai, Genésio, após uma armação da vilã Carminha e seu amante, Max. Com a morte de Genésio — atropelado acidentalmente pelo craque Tufão —, Carminha se casa com o jogador e abandona a enteada em um lixão.

Doze anos depois, Rita retorna com a identidade de Nina (Débora Falabella) e consegue se infiltrar na mansão de Tufão como cozinheira, iniciando um plano de vingança eletrizante. Além do embate central, a novela eternizou personagens como o jogador Jorginho, o vilão Nilo e a catadora Mãe Lucinda.

Leia mais no BacciNotícias:

Reencontro de ex: Viviane Araújo e Belo podem contracenar juntos em nova novela. Veja detalhes

Suzane von Richthofen vira ‘inspiração’ em novela da Globo

Acusações de Pablo Morais sobre Agatha Moreira agitam bastidores e levam à reviravolta em escalação de novela

O post Lendária novela da TV Globo voltará em ‘Vale a Pena Ver de Novo’; saiba qual apareceu primeiro em Bacci Noticias.