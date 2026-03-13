13/03/2026
ContilPop
Reprodução/Instagram

A apresentadora Luciana Gimenez não deixou barato um episódio de assédio sofrido em suas redes sociais nesta sexta-feira (13/03). Conhecida por sua franqueza, a estrela da RedeTV!

Abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para interagir com os seguidores e pedir sugestões de conteúdo, mas acabou se deparando com uma mensagem de cunho sexual enviada por um homem.

Indignada com a audácia e o teor obsceno da proposta que mencionava detalhes anatômicos de forma agressiva, Luciana decidiu expor o comentário para seus milhões de seguidores, cobrindo parte do texto com emojis de raiva, mas deixando claro seu total desprezo pela atitude.

“Coisa mais escrota”

Em uma sequência de vídeos, Luciana detonou o comportamento de quem utiliza o anonimato ou a distância das redes para enviar esse tipo de abordagem. “Olha, eu abro a caixinha de perguntas e me deparo com um homem me mandando isso. Eu queria entender quando a pessoa manda isso”, questionou a apresentadora, visivelmente irritada.

Luciana Gimenez utilizou suas redes para dar um “basta” em comentários desrespeitosos de seguidores | Foto: Reprodução/Instagram

Alerta e reprovação

Gimenez não poupou adjetivos para descrever a situação e ironizou o autor da mensagem. “Que coisa mais desnecessária, que coisa mais escrota. Falar de tamanho de… Acha que vou falar o que? ‘Uau, meu Deus, vou lá ver quem é esse cara’. Homens, menos, menos!”, disparou.

A apresentadora ainda sugeriu que pessoas que buscam atenção dessa forma podem estar enfrentando problemas psicológicos, reforçando que esse tipo de “cantada” invasiva não surte efeito e apenas gera repulsa. O desabafo de Luciana rapidamente repercutiu entre fãs e outras celebridades, que parabenizaram a artista por não se calar diante do desrespeito.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet

