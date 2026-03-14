LUTO: morre Phil Campbell, guitarrista do Motörhead, aos 64 anos

O mundo do rock perdeu um de seus guitarristas mais marcantes. Phil Campbell, conhecido por seu trabalho ao lado da banda britânica Motörhead, morreu na sexta-feira (13), aos 64 anos. A informação foi divulgada pela família do músico, que relatou que ele faleceu após enfrentar uma longa batalha de saúde e passar por uma cirurgia complexa, segundo informaçoes do Whiplash.

Campbell integrou o Motörhead entre 1984 e 2015, período em que ajudou a moldar o som pesado e veloz que marcou a história do grupo liderado por Lemmy Kilmister. Durante sua trajetória na banda, o guitarrista participou da gravação de 16 álbuns de estúdio, incluindo o último trabalho do grupo, Bad Magic, lançado em 2015.

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Em nota publicada nas redes sociais, familiares informaram que o músico morreu em paz e pediram respeito à privacidade da família. Na mensagem, ele foi lembrado como um pai e avô dedicado, além de um artista profundamente admirado por fãs e colegas de profissão.

Nos últimos meses, a banda Phil Campbell and the Bastard Sons, projeto que o guitarrista criou após o fim do Motörhead, chegou a cancelar apresentações na Europa e na Oceania por recomendação médica.

O Motörhead é considerado uma das bandas mais influentes da história do heavy metal e do rock pesado. Ao lado de Lemmy e de outros músicos que passaram pelo grupo, Campbell ajudou a consolidar um estilo agressivo e direto que influenciou gerações de artistas.

Com informações do Whiplash