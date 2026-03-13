Margot Robbie: nova aparição pública da atriz levanta suspeitas de uso de Ozempic

A nova aparição pública da atriz Margot Robbie está dominando as redes sociais e levantando uma série de questionamentos sobre os padrões de beleza em Hollywood. Fotos recentes da estrela revelaram um rosto visivelmente mais marcado, com contorno facial definido e uma silhueta mais magra — mudança suficiente para transformar a atriz no assunto mais comentado da semana.

Enquanto fãs e especialistas em estética analisam as imagens, duas hipóteses ganharam força online: seria o efeito das chamadas “canetas emagrecedoras” que viraram febre entre as celebridades ou uma transformação estratégica para um papel que pode levá-la novamente à temporada de premiações?

O que mudou no visual de Margot Robbie?

A mudança foi notada principalmente durante os eventos da Semana de Moda de Paris. Nas imagens, muitos fãs apontaram bochechas mais fundas e uma mandíbula extremamente angulada, características que dão ao rosto um aspecto mais “escavado”.

Novo Corte de Cabelo: A transformação coincidiu com a adoção de um bob curto com franja, abandonando os fios longos e volumosos.

Efeito Ozempic?: A perda acentuada de gordura facial é um dos efeitos colaterais relatados por usuários de medicamentos à base de GLP-1, como o Ozempic, criando o que a internet apelidou de “Rosto de Ozempic”.

Preparação Dramática: Por outro lado, a atriz está envolvida na adaptação de O Morro dos Ventos Uivantes, onde interpreta a intensa Catherine Earnshaw.

Teorias vs. Realidade em Hollywood

Confira os principais pontos que alimentam o debate sobre a aparência da atriz:

Hipótese Argumento Favorável Ponto de Ceticismo Uso de GLP-1 (Ozempic) Redução rápida de volume facial e tendência em Hollywood. Sem qualquer confirmação médica ou oficial da atriz. Papel no Cinema Atriz costuma se transformar para personagens dramáticos. A mudança parece mais estrutural do que apenas maquiagem. Procedimentos Estéticos Definição de mandíbula sugere harmonização ou preenchimento. Margot sempre defendeu uma estética mais natural. Envelhecimento Natural A perda de gordura facial é comum após os 30 anos. A velocidade da mudança foi o que gerou o choque.

Pressão Estética na Indústria

O debate sobre Margot Robbie reacende a discussão sobre a pressão estética imposta às mulheres no cinema. Hollywood vive uma fase de rostos extremamente esculpidos, onde a busca pela perfeição muitas vezes beira o irreal. Especialistas alertam que, seja por dieta, medicamentos ou intervenções, a imagem das celebridades dita tendências que impactam a saúde mental do público.

Até o momento, nem a atriz nem sua equipe se pronunciaram sobre as especulações. Seja qual for o motivo, o novo visual de Margot Robbie cumpre seu papel de manter a estrela no centro dos holofotes, reforçando sua posição como uma das camaleoas mais competentes da sua geração.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet