Margot Robbie: nova aparição pública da atriz levanta suspeitas de uso de Ozempic

A nova aparição pública da atriz Margot Robbie está dominando as redes sociais e levantando uma série de questionamentos sobre os padrões de beleza em Hollywood. Fotos recentes da estrela revelaram um rosto visivelmente mais marcado, com contorno facial definido e uma silhueta mais magra — mudança suficiente para transformar a atriz no assunto mais comentado da semana.
Enquanto fãs e especialistas em estética analisam as imagens, duas hipóteses ganharam força online: seria o efeito das chamadas “canetas emagrecedoras” que viraram febre entre as celebridades ou uma transformação estratégica para um papel que pode levá-la novamente à temporada de premiações?
O que mudou no visual de Margot Robbie?
A mudança foi notada principalmente durante os eventos da Semana de Moda de Paris. Nas imagens, muitos fãs apontaram bochechas mais fundas e uma mandíbula extremamente angulada, características que dão ao rosto um aspecto mais “escavado”.
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Novo Corte de Cabelo: A transformação coincidiu com a adoção de um bob curto com franja, abandonando os fios longos e volumosos.
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Efeito Ozempic?: A perda acentuada de gordura facial é um dos efeitos colaterais relatados por usuários de medicamentos à base de GLP-1, como o Ozempic, criando o que a internet apelidou de “Rosto de Ozempic”.
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Preparação Dramática: Por outro lado, a atriz está envolvida na adaptação de O Morro dos Ventos Uivantes, onde interpreta a intensa Catherine Earnshaw.
Teorias vs. Realidade em Hollywood
Confira os principais pontos que alimentam o debate sobre a aparência da atriz:
|Hipótese
|Argumento Favorável
|Ponto de Ceticismo
|Uso de GLP-1 (Ozempic)
|Redução rápida de volume facial e tendência em Hollywood.
|Sem qualquer confirmação médica ou oficial da atriz.
|Papel no Cinema
|Atriz costuma se transformar para personagens dramáticos.
|A mudança parece mais estrutural do que apenas maquiagem.
|Procedimentos Estéticos
|Definição de mandíbula sugere harmonização ou preenchimento.
|Margot sempre defendeu uma estética mais natural.
|Envelhecimento Natural
|A perda de gordura facial é comum após os 30 anos.
|A velocidade da mudança foi o que gerou o choque.
Pressão Estética na Indústria
O debate sobre Margot Robbie reacende a discussão sobre a pressão estética imposta às mulheres no cinema. Hollywood vive uma fase de rostos extremamente esculpidos, onde a busca pela perfeição muitas vezes beira o irreal. Especialistas alertam que, seja por dieta, medicamentos ou intervenções, a imagem das celebridades dita tendências que impactam a saúde mental do público.
Até o momento, nem a atriz nem sua equipe se pronunciaram sobre as especulações. Seja qual for o motivo, o novo visual de Margot Robbie cumpre seu papel de manter a estrela no centro dos holofotes, reforçando sua posição como uma das camaleoas mais competentes da sua geração.
Fonte: Metrópoles
Redigido por: ContilNet